Na Velenjskem jezeru ta vikend pljusk, kot ga še ni bilo

Velenjsko jezero bo ta konec tedna znova gostilo neuradno uradno odprtje poletnih počitnic. Priljubljeni Pljusk je z nadgradnjo postal festival Splash, največja novost je nedeljski koncert na Visti, na katerem se bosta prvič po razprodanih Stožicah pred petimi leti na odru srečala Dubioza kolektiv in S.A.R.S., nastopila pa bo tudi kraljica balkanskega trapa, pevka Senidah. Splash prinaša tudi nov mega tobogan, ki bo sicer malce manj adrenalinski kot stara velenjska letalnica, zato pa dostopen za ljubitelje pljuskanja vseh starosti. Ob obilju zabavnih aktivnosti ob in na vodi si bodo lahko obiskovalci na plaži privoščili gurmanski piknik z mojstri razvajanja brbončic ter dobili novo frizuro. V soboto se namreč na plažo vrača tudi projekt Odreži drugačnost, s katerim vrhunski frizerji pod vodstvom Marka Hriberška zbirajo donacije za pomoči potrebne otroke. Lani so zbrali skoraj 4000 evrov, tudi letos pa je Mestna občina Velenje že napovedala, da bo podvojila znesek, ki ga bodo zbrali za Zvezo prijateljev mladine Velenje.