Na to so njihovi oboževalci morali čakati 18 let

Pri nemško-britanski založbi Polydor je danes izšel nov studijski album zasedbe The Rolling Stones. Njihovi oboževalci so na album z novimi skladbami morali čakati 18 let. Ploščo, ki bo izšla v različnih formatih, so v začetku septembra predstavili v gledališču Hackney Empire v Londonu z neposrednim prenosom prek spleta.

Mick Jagger. FOTO: Toby Melville Reuters

Pred tem je skupina svoj novi album napovedala v lokalnem britanskem časopisu Hackney Gazette, in sicer v obliki oglasa namišljenega podjetja, ki popravlja stekla. Besedilo oglasa je namigovalo na uspešnice Stonesov Satisfaction, Gimme Shelter in Shattered. Kot je pojasnil frontman Mick Jagger, je naslov albuma »sleng za razbita avtomobilska stekla.«

Prvi album brez bobnarja Charlieja Wattsa

To je njihov prvi album po smrti bobnarja Charlieja Wattsa avgusta 2021. Posneli so ga razmeroma hitro, je v pogovoru na medijskem dogodku, ki so ga iz Londona v začetku meseca prenašali prek spleta, povedal kitarist Ronnie Wood.

Na plošči Hackney Diamonds se je znašlo 12 skladb, dve sta iz prejšnjih let, na njih pa je še vedno mogoče slišati Wattsa. »Drugače je, odkar je Charlie odšel. Bil je številka štiri Stonesov,« je povedal kitarist Keith Richards. Bobnar je sicer zapustil tudi svojega naslednika Steva Jordana, ki si ga je izbral sam.

Pri snemanju albuma je sodeloval njihov nekdanji basist Bill Wyman, na ploščo pa so vključili tudi pesem Muddyja Watersa, po kateri so si nadeli ime.