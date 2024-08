Na Sanremu znova neuveljavljeni izvajalci

Na kultni festival italijanske popevke v Sanremu se prihodnje leto, ko bodo pripravili jubilejno, 75. izvedbo, vrača sekcija Nuove Proposte, ki je namenjena mladim, novim izvajalcem ali manj uveljavljenim glasbenikom. Za glavno festivalsko nagrado se bo v sekciji Campioni potegovalo 24 priznanih pevk in pevcev.

Med spremembe sodi tudi nov sistem glasovanja, po katerem bodo glasovom, ki jih bo zadnji večer prejelo pet finalistov, prišteli tudi tiste, ki bodo pridobljeni v preteklih večerih. Izjema velja za dogodek Covers, na katerem bodo morali nastopajoči izbrati in interpretirati klasične italijanske pesmi. Slogan festivala ostaja nespremenjen – Vsi pojejo Sanremo!, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Carlo Conti je stari televizijski maček. FOTO: Profimedia

Gostitelj 75. sanremskega festivala, ki bo na sporedu na prvem programu državne radiotelevizije RAI med 11. in 15. februarjem, bo Carlo Conti. V tej vlogi ga bomo videli četrtič, saj je Sanremo vodil v letih 2015, 2016 in 2017.

V Firencah rojeni 63-letni Conti bo februarja 2025 znova umetniški vodja. Kar se tiče vrnitve v svet vodenja, bo stopil v velike čevlje, saj se je prejšnji umetniški vodja, 61-letni Amadeus, ki je bil na čelu festivala zadnjih pet let, lahko pohvalil s podiranjem rekordov v gledanosti. Conti se je kot umetniški vodja preizkusil že v letih 2015, 2016 in 2017. Umetniški vodja bo tudi v letu 2026.

Conti je sicer stari televizijski maček z zanimivo kariero. Diplomiral je iz računovodstva, nato pa je bil med letoma 1981 in 1986 bančni blagajnik. Po nekaj izkušnjah na radiu kot voditelj in DJ se je leta 1985 prvič preizkusil kot televizijski voditelj, ko je vodil glasbeno oddajo Discoring na Rai 1. Uspelo mu je osvojiti srca publike in ostati na malih zaslonih vse do danes. Vodil je več uspešnih italijanskih televizijskih šovov, med drugim Aria fresca, L'eredità, I migliori anni, Tale e Quale Show, Domenica, in pet edicij izbora za Miss Italia.

Poročen je s kostumografinjo Francesco Vaccaro, s katero ima desetletnega sina Mattea. Leta 2011 je bil po njem poimenovan asteroid 78535 Carloconti.

2015. ga je vodil prvič.

Festival Sanremo je znan kot kovnica velikih italijanskih zvezd. V preteklosti je bil odskočna deska za številna znana imena italijanskega popa, kot so Zucchero, Eros Ramazzotti, Laura Pausini in Vasco Rossi. Zmagovalec sanremskega festivala praviloma tudi zastopa Italijo na tekmovanju za pesem Evrovizije. Tega bo maja prihodnje leto gostila Švica.