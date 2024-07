Na puljskem festivalu tudi slovenski filmi

Na 71. filmskem festivalu v Pulju, ki se začne v četrtek, so se že tradicionalno v različne programske kategorije uvrstili tudi slovenski filmi.

Canskega nagrajenca lahko jutri predpremierno vidimo na Ljubljanskem gradu. FOTO: Antitalent

Slovensko-grško-hrvaško-italijanska koprodukcija Poslednji heroj je nastala v režiji, ki se pod film skupaj zpodpisuje tudi kot scenarist. V filmu sledimo Francetu, ki živi v globokem spoštovanju do pokojnega očeta, junaka partizanskega odpora, ki so mu v rojstnem kraju postavili tudi spomenik. A ko veriga supermarketov sporoči, da bo na mestu spomenika postavila novo trgovino, se France spusti v skoraj »gverilski« boj proti vsemu, povezanemu s trgovino. V glavnih vlogah igrajoin priznana grška igralka. V istem programskem sklopu bo na ogled tudi celovečerni igrani film Živi in zdravi črnogorskega režiserja, ki je koprodukcija Črne gore, Srbije, Češke, Hrvaške, Severne Makedonije in Slovenije. Slovenski avtorski delež k filmu je prispeval direktor fotografije. Ta predporočna komična zmešnjava, v kateri si nevesta le dva dni pred veliko ohcetjo premisli, je svetovno premiero sicer doživela lani v sklopu uradnega tekmovalnega programa na filmskem festivalu PÖFF – Black Nights v Talinu. Uvrščena pa je tudi v program Brioni.

Poslednji heroj bo v Pulju na ogled v Kinu Valli. FOTO: Studio Virc/press

Omenjena filma si bo mogoče v Pulju ogledati v kategoriji manjšinskih koprodukcij. V kategorijo Popularna Pula pa se je uvrstila slovenska koprodukcija Mož, ki ni mogel molčati v režiji hrvaškega filmarja, ki je tudi letošnji prejemnik zlate palme za kratki film v Cannesu. Film je nastal v koprodukciji Hrvaške, Francije, Bolgarije in Slovenije. Direktor fotografije je, v eni izmed vlog pa je nastopil tudi vsestranski umetnik, ki od leta 1992 živi in dela v Sloveniji. Slovensko občinstvo si ga bo lahko predpremierno ogledalo na jutrišnjem odprtju Filma pod zvezdami na Ljubljanskem gradu.

V kategoriji študentskih filmov slovenske barve zastopa režiser in scenarist Jure Štern s kratkim dokumentarnim filmom Domčani, ki spremlja življenje dveh mladostnikov, starejšega Emanuela in mlajšega Timija, ki bivata v mladinskem domu Maribor, enota Slivnica. Na ogled bo še študentski kratki film Zadnji dan pomladi, ki je hrvaško-slovenska koprodukcija, pod katero se je kot režiser podpisal Slovenec Jan Krevatin.

Novost letošnjega filmskega festivala v Pulju je, da se začne že jutri. Po besedah umetniškega direktorja festivala Danijela Peka si bo tako občinstvo lahko ogledalo čim več filmov v petek in konec tedna, tako v večernih kot dnevnih projekcijah. T. P., STA