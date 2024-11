Na Liffu zlata palma in hollywoodski spektakel

S projekcijo filma Božansko usmiljenje Alaina Guiraudia v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma se je včeraj zvečer začel Ljubljanski mednarodni filmski festival – Liffe. V 35. izdaji bo ponudil 91 celovečernih in tri sklope kratkih filmov. Prikazali jih bodo v uveljavljenih sekcijah, Retrospektivo so namenili grško-francoskemu cineastu Costi-Gavrasu.

V uradnem tekmovalnem programu Perspektive, kjer bodo podelili nagrado vodomec režiserju ali režiserki najboljšega filma po izbiri mednarodne žirije, bodo prikazali 10 filmov iz zelo različnih kulturnih okolij. Kar šest so jih režirale ženske.

Anora Seana Bakerja vključuje opazen poudarek na socialnih temah. FOTO: Promocijsko Gradivo

V sekciji Predpremiere bodo med drugim prikazali neodvisno komedijo Anora Seana Bakerja, ki je na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu prejel zlato palmo, ter Megalopolis Francisa Forda Coppole, ki ga je programski direktor festivala Simon Popek opisal kot spektakel, ki ga je vsekakor treba videti na velikem platnu, pa tudi novi film Danisa Tanovića Pozno poleti.

Izbrani dosežki svetovne kinematografije

Kralji in kraljice bodo ponudili filme velikih imen svetovnega filma. V sekciji Panorama bodo prikazali filme z več celin, med njimi nizozemski Alfa, ki je nastal v koprodukciji s slovensko produkcijsko hišo Staragara. Sekcija Ekstravaganca jih bo ponudila pet, med njimi film Substanca Coralie Fargeat, v katerem sta zaigrali Demi Moore in Margaret Qualley.

Sekcija Jadranska mreža festivalov prinaša štiri filme, v fokusu bodo alternativni filmi na Slovenskem, sekcijo Posvečeno pa namenjajo japonskemu modernističnemu klasiku Jasuzi Masumuri, ki bi letos praznoval 100 let.

Festival bodo sklenili s podelitvijo nagrad. FOTO: Blaž Samec

»Po lanski Retrospektivi, ki smo jo namenili italijanskemu političnemu filmu, se zdi nujno, da ob ponovnem dvigu desničarskega populizma prostor namenimo kritičnim glasovom liberalnih struj, ki so se znale odzvati na politične pretrese od sredine šestdesetih let naprej,« Popek pojasnjuje odločitev, da letošnjo retrospektivo namenijo režiserju Costi-Gavrasu.

V Ljubljani bo Liffe letos gostoval na šestih prizoriščih, festivalski filmi pa so na ogled tudi v Mariboru, Novem mestu in Celju, letos so lokacijam dodali še kranjski MojKino.

Liffe že vrsto let prinaša izbrane dosežke svetovne kinematografije in nagrajence najvidnejših festivalov (Cannes, Rotterdam, Berlin, Benetke itd.) ter obenem opozarja na najpomembnejše dosežke domače kinematografije. Zvesto občinstvo narašča vse od ustanovitve festivala leta 1990, vsako leto je bilo med 44.000 in 50.000 obiskovalcev. Liffe je zasnovala in 17 let programsko vodila Jelka Stergel, od marca 2007 pa je programski direktor in vodja filmskega programa v Cankarjevem domu Simon Popek. Festival se bo sklenil 24. novembra s podelitvijo nagrad.