Na letošnjem Szigetu pester program, med nastopajočimi tudi slovenska skupina

V Budimpešti se je včeraj začel festival Sziget, letošnji bo že 30., trajal pa bo vse do ponedeljka. Na odrih se bo zvrstilo ogromno svetovno znanih glasbenikov, skupaj bo obiskovalce, ki bodo v madžarsko prestolnico priromali z vseh koncev sveta, zabavalo kar 600 nastopajočih.

Joker Out so edini slovenski izvajalci, ki bodo letos nastopili na festivalu. FOTO: Phil Noble/Reuters

Sinoči je na glavnem odru že nastopila Kylie Minogue, edina glasbenica v zgodovini, ki se lahko pohvali, da so njeni albumi pet zaporednih desetletij v Veliki Britaniji zasedli prvo mesto glasbenih lestvic. Skupno je izdala 16 studijskih albumov. Nocoj bo glavni oder zasedla Halsey, ki rekorde podira na ponudniku pretočnih vsebin Spotify, kjer je kar štiri njene skladbe že poslušala več kot milijarda ljudi. Danes popoldne bodo glavni oder zasedli tudi naši Joker Out, edini slovenski glasbeniki na letošnjem Szigetu.

12. AVGUSTA se festival konča.

Jutri bo na oder madžarske prestolnice stopil nekdanji član skupine Oasis in znani britanski razgrajač Liam Gallagher, dan pozneje Martin Gerrix, Bebe Rexha in Louis Tomlinson, ki je zaslovel kot član fantovske zasedbe One Direction. V nedeljo bo prav tako na glavnem odru nastopil Sam Smith, zadnji dan festivala pa najprej Skrillex in nato še Fred Again. To so seveda le nekatera od najbolj znanih imen, ki bodo navduševala obiskovalce, ki si bodo, kot je v navadi, poleg glasbenih nastopov lahko ogledali tudi gledališke in cirkuške predstave.

Sam Smith bo na oder stopil v nedeljo. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Glede na dosedanjo prodajo vstopnic organizatorji pričakujejo, da bodo obiskovalci zapolnili sobotni koncert Martina Garrixa in ponedeljkov koncert Freda Againa. Največ obiskovalcev pričakujejo iz Nizozemske, Velike Britanije, Irske, Nemčije, Francije in Italije, je povedal glavni organizator dogodka Tamas Kadar.

Največ obiskovalcev pričakujejo iz Nizozemske, Velike Britanije, Irske, Nemčije, Francije in Italije.

Eden največjih glasbenih in kulturnih festivalov v Evropi, ki od leta 1993 poteka na otoku Donave, ki so ga poimenovali Otok svobode, bo vključeval več kampov in zdravstveni center z 200 zdravstvenimi delavci. Kapaciteta prizorišča je 95.000 ljudi dnevno.