Na dražbo kitari Claptona in Cobaina

V Nashvillu bodo na dražbi, ki bo potekala med 16. in 18. novembrom, prodajali kitari, na kateri sta igrala Eric Clapton in Kurt Cobain. Vsako ocenjujejo na do 1,9 milijona evrov.

Na voljo bo Claptonova kitara gibson SG, znana kot The Fool, ki jo je britanski rocker začel uporabljati, ko je njegova skupina Cream začela svojo prvo turnejo po ZDA. Zaradi psihedelične poslikave, nastale po meri, je postala ena najbolj prepoznavnih kitar na planetu in simbol poletja ljubezni, protikulturnega gibanja iz leta 1967, ki je oblikoval generacijo. The Fool je ostala s Claptonom še leta in je bila ključna za razvoj specifičnega zvoka. Clapton velja za enega najuspešnejših kitaristov zadnjega pol stoletja. Z uspešnicami, kot so Bell Bottom Blues, Cocaine in Layla, je osvojil 18 grammyjev in bil leta 2000 sprejet v dvorano slavnih rock and rolla.

Clapton je prejel 18 grammyjev. FOTO: Jeff Mitchell, Reuters

Druga kitara na dražbi bo električna kitara fender mustang za levičarje, na katero je igral frontman Nirvane Kurt Cobain na zadnji turneji skupine. Modri skystang I je bil eden od številnih modelov, ki jih je Cobain kupil za turnejo, hkrati je bil inštrument, na katerega je igral na zadnjem nastopu skupine v Münchnu leta 1994, zaradi česar gre za pomemben del zgodovine pop kulture. Del izkupička od dražbe bo dobrodelne narave. Namenili ga bodo iniciativi za duševno zdravje Kicking the Stigma.