Na Cardi B po incidentu letijo nove obtožbe

Kot ti meni, tako jaz tebi. Tega vodila se očitno drži ameriška raperka Cardi B, v katero je med nedavnim koncertom v Las Vegasu obiskovalka vrgla kozarec s pijačo. Nekaj trenutkov je zvezdnica obstala kot vkopana, a že v naslednjem je nesramnici vrnila milo za drago ter vanjo zalučala mikrofon. Maščevalni met je razkačena pevka pospremila s sočnim kričanjem. Toda če je grammyjevka mislila, da je oboževalko s tem naučila lekcije, se je motila, saj jo je nekdo prijavil policiji.

Z vročekrvno Cardi B ni dobro češenj zobati. FOTO: Axelle Woussen Bauergriffin/instarimages

Polita zvezdnica je obračunala z oboževalko, čeprav se je slednja hitro začela opravičevati. Posnetek koncerta in odmevnega obračuna, ki so ga seveda hitro začeli snemati drugi obiskovalci koncerta, pa je razkril še, da je polivalka morda mislila, da je zgolj sledila pevkinim navodilom. Cardi je na začetku koncerta enemu iz množice namreč naročila, naj jo poškropi, ko bo med petjem oboževalcem pokazala hrbet. Toda med pričakovanim in nepričakovanim pljuskom je gromozanska razlika. Tako je razložila raperka, češ da je bila resda že prej malce namočena, toda po hrbtu in po njenih navodilih, v drugo pa je pijačo dobila naravnost v obraz in povsem nepričakovano. Zato pa je izgubila živce.

Pod policijskim drobnogledom

Zaradi mikrofona, ki ga je vrgla, je pevka zdaj pod policijskim drobnogledom. Eden izmed obiskovalcev jo je prijavil policiji, češ da ga je »zadel mikrofon, ki je priletel z odra«. Policija ni razkrila, kdo jo je ovadil, a najverjetneje gre kar za žensko, ki je v glasbenico zalučala pijačo. To pa ni edina težava Cardi B. Potem ko ga je vrgla, se je raperko namreč še vedno dobro slišalo, zaradi česar so nanjo začele leteti obtožbe in kritike, češ da sploh ni pela v živo, ampak zgolj odpirala usta.

Cardi B ni prva glasbena zvezda, ki so jo med koncertom oboževalci spremenili v tarčo. Bebe Rexha je na svojem junijskem koncertu v obraz dobila mobilnik. »Hotel sem videti, ali jo lahko zadenem, mislil sem, da bo smešno,« se je branil napadalec, a Bebe se nikakor ni smejalo, saj je dobila celo nekaj šivov. Prav tako junija je v Kelseo Ballerini iz množice priletela zapestnica. Na oder so med koncertom Lil Nas X letele igračke za popestritev spolnosti. V Pink pa je neka oboževalka vrgla pepel svoje pokojne matere.

Bebe je dobila nekaj šivov. FOTO: osebni arhiv

Ker obmetavanje glasbenih vzornikov očitno postaja trend, je Adele na začetku svojega julijskega koncerta z obiskovalci kar hitro razčistila. »Ljudje očitno pozabljajo na bonton in mečejo predmete na oder. Izzivam vas: vrzite kaj vame, in ubila vas bom!« je bila ostra pevka angelskega glasu in romantičnih skladb.