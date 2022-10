Mračnjaškega Ostržka snemal tri leta, dan pred premiero mu je umrla mama

V nedeljo se je sklenil londonski filmski festival, s katerega je kot nesporna zmagovalka odkorakala avstrijska filmarka Marie Kreutzer, ki ji je film Korzet prinesel odličje za najboljši film. A čeprav je zgodovinska drama povsem začarala strokovno žirijo, ni prav nič manj pozornosti požela nekoliko bolj mračna različica kultne pravljice o lutki, ki ji vsakokrat, ko se zlaže, zraste leseni nos in si bolj od vsega na svetu želi, da bi postala čisto pravi fant iz mesa in krvi.

Oskarjevec je na veliko platno prinesel risanko, ki mu je izjemno pri srcu. FOTO: Mike Blake, Reuters

Na londonskem festivalu je svetovno premiero namreč doživel tudi animiran celovečerec Ostržek. Svoj nezamenljivi pečat mu je dal oskarjevec Guillermo del Toro, ki si je s svojim umetniškim pogledom nanj uresničil dolgoletne sanje. »Film Ostržek sem videl kot otrok in prav ta me je za vedno povezal z mamo. Dotaknil se me je, saj je Ostržek videl svet, kot sem ga videl tudi sam. Nekoliko me je razjezilo, da je občinstvo od njega zahtevalo poslušnost, zato sem v svoji verziji želel kot vrlino predstaviti neposlušnost in da se ti ni treba spremeniti, da bi bil ljubljen,« je režiser dejal ob premieri, ki je bila zanj grenko-sladka. Kajti čeprav je luč sveta naposled ugledal projekt, ki mu je pri srcu in zanj oseben, se je le dan prej poslovil od mame. »Ravno mi je umrla mama, skupaj sva delila posebno navezanost do te zgodbe. In ta film bo, čeprav iz onostranstva, zdaj prvič videla tudi ona.«

Gregory Mann, z lutko Ostržka v rokah, je ob premieri praznoval 13 let. FOTO: Peter Nicholls, Reuters

Štirinajst let se je boril, da bi njegov Ostržek lahko oživel na velikem platnu. Iz pekla negotovosti, ali bo to lahko sploh lahko kdaj uresničil, ga je nato rešil Netflix, ki je podprl del Torovo vizijo. Nedvomno drugačno od originala, saj je mehiški režiser pripoved postavil v fašistično Italijo Benita Mussolinija in zgodbi dodal mračnjaško, zlovešče, že noro vzdušje. Pri tem mu je pomagala zvezdniška igralska zasedba z Ewanom McGregorjem, Christopherjem Waltzem, Tildo Swinton in Cate Blanchett, medtem ko je glas glavnemu, lesenemu junaku posodil Gregory Mann, ki je prav ob premieri praznoval 13. rojstni dan. »Najboljši dan mojega življenja!« je dahnil najstnik, ki ga je ganilo prepevanje občinstva rojstnodnevne pesmi.

Skoraj dve uri dolg animirani film je festivalska publika sprejela z glasnim smehom, a si na trenutke diskretno brisala solze. Skratka, Guillermov trud je bil več kot poplačan. In dela je tudi resnično vložil ogromno, saj so film, v katerega je bila vpeta vrsta izjemnih animatorjev, snemali kar 1000 dni!