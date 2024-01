Modrijani začeli koncertno turnejo, ki bo trajala vse do sredine aprila

Led je prebit in Modrijani so po napornem decembru znova v akciji. Nedavno se je namreč začela njihova ponovoletna turneja Modrijani osebno. Prvi koncert so pripravili v Zagorju, kjer so pred polno dvorano peli in igrali, predstavili tudi nove ljubezenske skladbe, z njimi pa so bili glasbenika Uroš in Tjaša ter pevec Silvo Pliberšek. Že dan pozneje so se jih razveselili na Kozjanskem, nato pa so gostovali na sveže zasneženih Kopah na Koroškem.

Za njimi je tudi nastop v Staršah, že danes zvečer pa jih lahko vidite v Vojniku. In tako bo vse do sredine aprila, ko bodo Blaž in Rok Švab, Peter in Franjo Oset ter Sergije Lugovski 12. aprila z gosti še zadnjič v okviru koncertne turneje nastopili v Semiču.

Tokrat predstavljajo najlepše ljubezenske pesmi, med njimi sta Povej in Moja ljubezen. Videospot za slednjo je že presegel 100.000 ogledov na portalu youtube, v njem pa vidimo tudi prizore s poroke harmonikarja Roka Švaba in njegove Petre.