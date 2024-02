Modrijani objavili video iz nekih drugih časov. Poglejte, kako so se spremenili v teh letih (VIDEO)

Skupina Modrijani je na glasbeni sceni že vse od začetka tega tisočletja. V vseh letih delovanja je poslala v svet številne uspešnice. Rock me, Huda ura rock nažiga in Ti, moja rožica so samo nekatere izmed njih.

So pa pred kar nekaj leti izdali tudi skladbo Spomin na pevca še živi, za katero so posneli tudi videospot. Gre za skladbo, ki poslušalcem, ki te naše priznane glasbene skupine ne spremljajo od njenega začetka, morda ni poznana, Modrijanom pa veliko pomeni.

Delček videospota za to skladbo so v teh dneh objavili na svojem instagram profilu, k njemu pa so dodali še zapis: »Danes pa nekaj kar imamo Modrijani shranjeno v posebnem kotičku. Še iz nekih drugih časov, časov brez omrežij, brez filtrov, ampak je pa bilo iz srca.«

Skladba Spomin na pevca še živi je del istoimenskega 2. albuma Modrijanov, ki je luč sveta ugledal davnega leta 2003. Od takrat, ko je bil zanjo posnet videospot, pa do danes je tako minilo že veliko let, kako so se člani Modrijanov spremenili od takrat, pa lahko ocenite sami. Lahko pa rečemo, da so še danes videti mladostno.

Modrijani so skladbo Spomin na pevca še živi naredili v spomin na pevca Jožeta Šifrarja, ki se je smrtno ponesrečil v prometni nesreči.