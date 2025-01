Modrijani in Fehtarji združili moči

Šank je, poleg frizerskega salona, središče vaškega dogajanja in življenja. Tam so prodali kakšen liter vina, zamenjali kakšnega pujska, omožili najlepšo vaško hčer, večkrat pa tudi zaigrali in zapeli.

Tudi glasbeniki radi postojijo za šankom, malo modrujejo, malo fehtajo in veliko načrtujejo. Posledica modrovanja in fehtanja je Šank miks 1, splet uspešnic, ki je nastal v mariborski dvorani Tabor, na snemanju Silvestrskega pozdrava, Fehtarji in Modrijani pa so vanj vpletli sedem svojih največjih uspešnic Podeželski rock'n'roll, Trmoglavka, Dišali so tvoji lasje, Lažem ti, ljubica, S tabo res rad in seveda Shatzi. Fehtarji Blaž Jenkole, Samo Kališnik, Domen Kovač in Matic Plevel se sicer počasi bližajo koncu svoje prve in več kot uspešne prve turneje.

Fehtarji bodo svojo prvo koncertno turnejo sklenili 14. februarja v Ljubljani.

Turnejo začenjajo

Začeli so jo v Šempetru, nadaljevali v Novem mestu, Velenju, Mariboru in Ljubljani, prihodnji petek, 24. januarja, bodo v Celju, sklenili pa jo bodo na valentinovo v Ljubljani. Medtem pa so Modrijani Blaž Švab, Rok Švab, Peter Oset, Franjo Oset in Sergije Lugovski v nizkem startu, saj začenjajo koncertno turnejo, ki jo posvečajo 25-letnici delovanja. »Ta turneja bo posebna, saj nas bo na odru spremljal godalni kvartet. Na njej bomo poleg naših največjih uspešnic, v novih aranžmajih, ki bodo združili zvok harmonike in godal, predstavili tudi nove skladbe,« pove frontman modrijanov Blaž Švab.

Turnejo začenjajo drevi v Žireh, v soboto bodo v Mariboru, v nedeljo pa v Vinski Gori. Dan pred valentinovim bodo nastopili v Zagorju ob Savi, na praznik vseh zaljubljenih pa v Lendavi. Marca bodo pripravili še tri koncerte. Prvi bo 9. marca v Ljubljani, drugi 14. marca v Celju, turnejo pa bodo sklenili 15. marca na Jesenicah. Je pa ta turneja prva od treh dogodkov, ki jih pripravljajo ob srebrnem jubileju. »Mi ne praznujemo le preteklosti, temveč zgodbo, ki jo že 25 let pišemo skupaj s poslušalci in vsemi našimi oboževalci,« pravi harmonikar Rok Švab. Modrijani so ob praznovanju četrt stoletja delovanja napovedali izid kar petih novih albumov, prihodnje leto pa naj bi se vrnila tudi njihova legendarna in edinstvena Noč Modrijanov.