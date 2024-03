Miran Rudan je razgalil svoje življenje

Neustavljivi Miran Rudan je nedavno s svojo skupino inDESIGN predstavil novo skladbo z naslovom Amen, zdaj pa je luč sveta ugledal še njegov dokumentarec z enakim naslovom, ki ga je glasbenik napovedoval dlje časa.

Rudan je v sredo zvečer proslavil izid dokumentarca Amen, v katerem je zajetih štirideset let njegovega glasbenega ustvarjanja, obiskovalcem pa je ponudil vpogled v pestro karierno in življenjsko pot glasbenika, ki je nedvomno zaznamoval slovensko sceno.

Miranu Rudanu je ob strani stala žena Anita (levo).

Na premieri dokumentarca so se dobro razpoloženemu Rudanu pridružili mnogi znani obrazi, med njimi Alfi Nipič, Stojan Auer, Miki Vlahovič, Jože Potrebuješ in Vili Resnik, s katerim Rudan nekaj časa ni bil v najboljših odnosih. Glasbenik je še poudaril, da njegovega dokumentarca ne bodo predvajali v kinematografih, to so storili le zaradi premiere, potem pa bo film na voljo vsem njegovim oboževalcem.

»Filma nismo posneli, da bi z njim zaslužili, ampak zato, da bi ljudje dobili nekakšen vpogled v moje glasbeno življenje,« pravi Rudan in doda, da so ga v dokumentarcu kot osebo popolnoma razgalili, nam odstrli zasebne dele njegovega življenja kot tudi tiste dogodke, ki so ga na njegovi poti najbolj zaznamovali.

»Ne bom spregovoril le o nesreči, ki sem jo doživel, temveč tudi o tisti drugi, v kateri je umrla kolesarka. Ta se je zgodila istega leta. Zadeve so se vlekle skoraj petnajst let, vedno sem si želel, da bi se vse zaključilo prej … Ta dogodek je zame še danes precej boleča tema. Lahko rečem, da sem v sebi velik krivec, a imam danes vseeno mirno vest, saj je za mano velika borba,« je še pred izidom dokumentarca povedal Rudan, neizmerno hvaležen vsem, ki so ga podpirali pri uresničevanju sanj in ciljev.