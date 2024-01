Mia Goth statista namerno brcnila v glavo

ŽIivljenje Shie LaBeoufa in njegove izbranke Mie Goth se je v zadnjih dveh letih, odkar sta spomladi 2022 pozdravila otroka, umirilo. Pred tem pa sta naslovnice polnila z njuno turbulentno zvezo, ki ji je večkrat odklenkalo, predvsem menda zaradi igralčevega vročekrvnega značaja, ki je bil za Mio preveč.

A očitno tudi ona ni le nedolžna in mirna, vsaj če sodimo po tožbi, s katero jo je udaril statist iz njenega zadnjega filma MaXXXine. James Hunter drobno svetlolasko namreč obtožuje, da ga je med snemanjem namerno brcnila v glavo in poškodovala, za tem pa ga še zasmehovala in omalovaževala​.

Mia Goth naj bi statista namerno poškodovala. FOTO: Nadja Wohlleben, Reuters

MaXXXine je tretji iz serije slasherjev franšize X. Nasilje in kri je v tem žanru torej pričakovati. Toda čeprav naj bi bilo vse zaigrano, so bile Jamesove bolečine in poškodbe še kako resnične. Tako vsaj trdi statist, ki je moral prekrit z umetno krvjo ležati na tleh, Mia kot glavna igralka pa naj bi pred prižganimi filmskimi kamerami stopila čezenj in tekla naprej.

Pristopila na stranišču

Po nekaj poskusih so jo menda posvarili, da ga je pri tem skoraj pohodila in naj bo bolj previdna, a očitno so zaigrali na napačne strune. Že v naslednjem poskusu snemanja tega istega kadra je Jamesa, ki je igral mrtvega farana, namerno brcnila v glavo. Ta zlobno odmerjena brca pa mu je – tako je zapisal v sodnih listinah – povzročila hude bolečine, okorelost vratu in celo pretres možganov.

Igralka se vrača že s tretjim slasherjem iz franšize. FOTO: Press

Dan po nasilnem incidentu so ga odpustili in mu prepovedali vstop na snemanje.

Predlani sta postala mati in oče. FOTO: Az/x17online.com

Kljub udarcu v glavo mu na prizorišču snemanja menda niso ponudili zdravniške pomoči, preslišali pa da so tudi njegovo prijavo neprimernega vedenja Gothove, saj se je snemanje kar nadaljevalo. A tudi tu se njegov resnično slab dan še zdaleč ni končal. Mia se je namreč še naprej do njega vedla, kot bi bil zadnja smet. Do njega je menda celo pristopila na stranišču in se mu tam posmehovala ter ga omalovaževala.

Da je mera polna, pa tudi delovne razmere še zdaleč niso bile dobre ali vsaj znosne. Za svoj prizor je bil namreč oblečen zgolj v haljo in prekrit z umetno krvjo, tak pa je več ur ležal na umazanih tleh, kjer so ga grizle mravlje in mu sesali kri komarji. Nadalje se mu je umetna kri na telesu posušila, da se mu je halja prilepila na telo in jo je bilo težko in boleče sleči. Zaradi vseh bolečin se je nato med vožnjo domov dvakrat skoraj onesvestil.

Po tem peklenskem snemalnem dnevu so mu naslednji dan pokazali vrata in prepovedali vstop na snemanje. Nekaj dni pozneje so mu v bolnišnici diagnosticirali pretres možganov. Zaradi vsega tega ga še danes mučijo migrene, vrtoglavica, tlačijo ga nočne more, da o prestanih sprva telesnih in nato čustvenih travmah niti ne govorimo.

Zato Gothovo zdaj toži za vsaj polmilijonsko odškodnino. Na zatožno klop pa je zaradi neupravičene odpovedi zvlekel še režiserja Ti Westa in filmsko podjetje A24 Films LLC.