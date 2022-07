Melodije morja in sonca: drugič peli skupaj, prvič zmagali (FOTO)

Že 41. Melodije morja in sonca (MMS) so na Obalo tradicionalno privabile ljubitelje glasbe, ki so prisluhnili 12 tekmovalnim skladbam in zmago prinesli domačinkama Tinkari Kovač ter Aniki Horvat. Prejeli sta tudi nagrado strokovne žirije za najboljšo skladbo v celoti, drugo nagrado strokovne žirije – Danila Kocjančiča za najbolj obetavno izvajalko, pa je prejela Ninnay za skladbo Nočem tja. Telefonsko glasovanje poslušalcev je največ glasov namenilo Isaacu Palmi s pesmijo Zdaj je čas.

Nuša Derenda je s pesmijo Valček osvojila drugo mesto.

Anika in Tinkara sta prvič sodelovali že na Slovenski popevki, ko sta stopili na oder s pesmijo Po zimi, katere avtorja sta Domen Gracer ter Drago Mislej - Mef. Čeprav se poznata že od mladih nog in sta se redno srečevali na otroških festivalih, koncertnih odrih ter televizijskih oddajah, do pred šestimi leti nikoli nista staknili glav ter prepletli svojih glasov.

Danes obe že mamici, Tinkara ima Galo in Almo, Anika pa Stello, sta se po prvi odlični izkušnji še enkrat povezali in poudarili, da je v dvoje še lepše stopiti na oder. Ponovno sta se našli v svojih nasprotjih, saj obe zatrjujeta, da ne bi mogli biti bolj različni. »Tudi ogenj in led se lahko združita v vodi, kot pojem v eni od svojih pesmi, in že pred šestimi leti sem vedela, da bova še sodelovali, saj naju te izkušnje res združijo,« je pojasnila Anika. Prve vaje na odru so se pričele že en teden pred festivalom. MMS in skupna zmaga pa jima pomenijo še toliko več, ker sta obe primorski glasbenici svojo odraslo glasbeno pot pričeli prav na tem odru.

Zamenjala štiri obleke

»Tokrat sva bili pravi razposajeni deklici, ki še vedno živita v nama in bosta za zmeraj, zato naju tako kot tokrat nikoli ne bo strah iti do roba in še čez,« se je zmage veselila Tinkara Kovač, ki je na MMS prvič nastopila leta 1997 s skladbo Ne odhaja poletje. Tokrat je bila na tem odru četrtič, prvič v duetu. »Besede, kot so pogum, ples, sreča, modrost, otrok, pa so tiste, ki niso tukaj zaradi boljše rime, ampak ima vsaka posebej svoj pomen, ki se me vedno znova dotakne,« je zaključila naša glasbena virtuozinja, ena prvih slovenskih pevk, ki je svoje pesmi uspešno začinila s flavto.

Med gledalci je bila tudi glasbena diva Helena Blagne.

Ob večni lepotici Lorelli Flego, ki je festival vodila že 16., smo spremljali tudi sveža, a znana radijska in glasbena obraza. V vlogo Maria Galuniča sta stopila Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač, ki sta zasnovala šov program, ta je požel bučne aplavze. Sicer pa na tem festivalskem odru nista stala prvič, leta 2015 sta v tekmovalnem delu s pesmijo Malo za hec, malo zares osvojila drugo mesto, dve leti kasneje sta bila peta s skladbo Moje oči. Lorella Flego nam je zaupala, da se za vodenje tako pomembnega in njej ljubega projekta, kot so Melodije morja in sonca, pripravlja skoraj dva meseca. Letos smo jo na odru spremljali v štirih krasnih večernih toaletah, moški del ekipe pa se je preoblekel trikrat. In katera zmagovalna pesem MMS ne gre iz glave kultni voditeljici festivala?

23 evrov je stala vstopnica, prodali so jih več kot 1300.

»To je Nekaj med nama, ki jo je mojstrsko odpel Iztok Novak - Easy. Čeprav je nekoliko žalostna, ti zleze pod kožo, priznam pa, da je v vseh letih festival dal toliko dobrih in zimzelenih hitov, da bi težko izbrala samo enega.«

Tečaj za voditelja čolna

Ob Aniki Horvat, ki je s pesmijo Lahko noč, Piran že slavila zmago na MMS, in Tinkari Kovač, ki ji kipec prejela dvakrat, s skladbama Mars in Venera ter Bodi z mano do konca, smo spremljali še dva glasbenika, ki sta na odru slovenskega Sanrema stala kot zmagovalca, Isaaca Palmo, ta je slavil leta 2017, in Nušo Derenda, ki je na odru nazadnje stala leta 2014, na festivalu pa zmagala leta 2012 s pesmijo Na stare čase. Letos se je vrnila s čustvenim Valčkom, ki ga je zanjo pripravil Aleš Vovk - Raay in govori o paru, ki skozi življenje pluje skupaj, čez mirno in razburkano morje. Kljub modernejšemu ritmu se da nanj odplesati valček, seveda pa se sliši še harmoniko, ki na simboličen način vključuje njenega Frenka; tega je spoznala, ko jo igral nanjo, zato Nuša priznava, da je ta pesem na neki način celo avtobiografska.

Za vse tekmovalne skladbe so igrali in peli člani festivalskega benda MMS pod vodstvom Tomija Purića.

Zmagovalki Anika in Tinkara si bosta razdelili 3500 evrov nagrade, prejeli pa sta še tečaj za voditelja čolna.

Postojnčanka Nina Bužanin Simčič z umetniškim imenom Ninnay je prejela nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavno izvajalko v vrednosti 1000 evrov.

Ob Lorelli Flego sta za šov poskrbela Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač.

Največ telefonskih glasov je dobil Isaac Palma.