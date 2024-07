Med borovce po festivalske nagrade že to nedeljo

Prvi julijski vikend je v zamejstvu v sosednji Italiji že po tradiciji rezerviran za Festival narodnozabavne glasbe Števerjan, ki ga organizira Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek B. Sedej. Letošnji bo že 52. po vrsti, nanj pa se je prijavilo osem ansamblov, ki se bodo občinstvu in dvema komisijama, za glasbo in besedilo, predstavili med borovci v nedeljo, 7. julija. Ansambli Občutek, Direkt, Zaplet, Grešni muzikanti, Kvinta, Briški kvintet, Istrski fantje in Ansambel Gašperja Mirnika bodo izvedli po dve skladbi, od tega eno iz zakladnice domačih in eno tekmovalno, ki jo bodo prvič predstavili javno.

Na koncu bodo organizatorji mednje razdelili sedem nagrad, tudi denarnih. Dan prej, 6. julija, bo v Števerjanu festivalski večer, na katerem bo za zabavo skrbel ansambel Slovenski zvoki.