Manca Špik sanja o poroki (VIDEO)

Očitno je prav Erato, starogrška muza ljubezni in poroke, pevko Manco Špik navdihnila k izdaji nove avtorske pesmi, v kateri prevzame to vlogo. »Zaobljuba zvestobe med dvema je sveto dejanje, v očeh boga ali pač tistega, v kar verjameš. Čeprav se nikoli nisem poročila, to ne pomeni, da o tem nisem sanjarila. Pa ne toliko o sami poroki, temveč o občutkih, ki te privedejo do te odločitve. In ravno o teh čustvih neveste do ženina govori moja nova pesem. Recimo, da v tej zgodbi nastopam kot nekakšna muza ljubezni,« o novi skladbi Rekel si pravi Manca, ki je melodijo napisala v nekaj minutah, nato pa je tekstopiscu Roku Lunačku razložila, o čem želi, da ta pesem govori. Gre za tipično poročno pesem, ko se v ljubezni vse izide točno tako, kot se mora.

Manca z novo pesmijo nagovarja vse mladoporočence. FOTO: ROK MAVER

»Rekel si je ena mojih najlepših balad. Čustvena, popolna pesem. To je himna ljubezni. Pesem, ki bi si želela, da jo nekdo meni odpoje, ko stojim pred oltarjem, če lahko malo sanjarim,« se namuzne pevka. Sicer pa gre za še eno Mančino avtorsko pesem, pri nastanku katere je poleg producenta Krešimirja Tomca sodelovalo ogromno glasbenikov, od številnih inštrumentalistov pa vse do godalnega orkestra iz Zagreba.

Čeprav se nikoli nisem poročila, to ne pomeni, da o tem nisem sanjarila.

»Poslastica, narejena najprej in predvsem za mojo dušo, šele nato za vse druge ... Ko jo poslušam, in slišala sem jo že vsaj stokrat, se mi vedno znova naježi koža. Takšne pesmi še nisem napisala in mislim, da mi je uspelo ustvariti nekaj res posebnega,« še pove pevka, ki je zanjo ustvarila 23. videospot, kamere so brnele v baročni Kazinski dvorani SNG Maribor ter na posestvu Žičke kartuzije.