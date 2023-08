Magnifico združil moči s Konstrakto (FOTO)

Uspešni in vsestranski glasbenik Magnifico in igralec ter režiser Dragan Bjelogrlić se poznata že dolga leta, dobra prijatelja sta tudi večkrat dokazala, da sta nerazdružljiva, čeprav živita vsak na svojem koncu Balkana. 59-letni srbski igralec in režiser ne skriva, da rad obišče prijatelja v Ljubljani, kjer sta že neštetokrat kovala nove načrte in ustvarjala projekte, ki tudi pri nas niso bili neopaženi.

Srbska glasbenica Konstrakta je postala priljubljena v svetu, potem ko je nastopila na tekmovanju za pesem Evrovizije v Torinu. FOTO: T. M.

Dragan Bjelogrlić in Magnifico sta prvič sodelovala pri filmu Montevideo, Bog te video. FOTO: MEDIASPEED

Nobena skrivnost ni, da Srbi naravnost obožujejo Magnifica in neizmerno spoštujejo njegovo delo, k njegovim oboževalcem pa po novem sodi 44-letna srbska glasbenica Ana Đurić, bolj znana pod umetniškim imenom Konstrakta. Slednja je postala prepoznavnejša po zmagi na nacionalnem izboru za Pesem Evrovizije 2022 v Torinu v Italiji s pesmijo In corpore sano, tokrat pa je združila moči z našim glasbenikom, s katerim sta se skupaj podpisala pod pesem z naslovom Put (Pot, op. a.), ki jo bomo lahko slišali v novem Bjelogrlićevem filmu Čuvari formule (Varuhi formule, op. a.).

Zgodba o jedrski nesreči v Srbiji je pritegnila Dragana Bjelogrlića. FOTO: ARHIV PERFO

»Delo opravljeno. Režiser zadovoljen, glasbeniku je odleglo,« je nedavno o novem skupnem projektu z Bjelogrlićem zapisal Magnifico na Instagramu. FOTO: INSTAGRAM

»Njegova ideja je bila, da bi z Magnificom združila moči. Hvaležna sem za to priložnost. Skladba izhaja iz popa in je podrejena filmu, hkrati pa je samostojna. Običajno ne poslušam svojih pesmi, a ta se je znašla na mojem seznamu,« je za srbske medije sodelovanje z Magnificom komentirala Konstrakta. Film, posnet po resnični zgodbi, ko se je leta 1958 v reaktorju Vinča v Srbiji zgodila jedrska nesreča, v kateri je bilo hudo poškodovanih šest ljudi, je svetovno premiero doživel na festivalu Locarno v Švici. 15. avgusta ga bodo prikazali tudi v glavnem delu programa Sarajevskega filmskega festivala.