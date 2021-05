Mafijski sestanek slovenske skupine

Ena naših najpopularnejših zabavnih skupin začenja praznovanje 15-letnice delovanja.

Dama in baraba je še ena poletna uspešnica, ki jo lahko že ob prvem poslušanju pripišemo skupini Zvita feltna. Moderna skladba z ritmi reggaetona in s prepoznavnim značajem skupine, ki je sinonim za zabave, spomni na uspešnice, kot sta Edina ter Gin in tonic. Ne naključno, saj jih je ustvarila ista ekipa serijskih hitmejkerjev'– tekstopisec, producent, glasbo pa podpisujetain»Vse naše uspešnice so nastale zelo spontano. Ko sem slišal melodijo za pesmi Edina ter Gin in tonic, sem že po nekaj sekundah vedel, da je to to. Enake občutke sem imel tudi pri pesmi Dama in baraba. Tudi besedilo, ki ga je Rok napisal na našo melodijo, nam je bilo takoj všeč. Popravili nismo niti besede. Če me občutek ne vara – in redko me –, smo ustvarili nov poletni hit,« o novi pesmi pravi Blaž Gec. Skupina je videospot posnela pred kratkim, prej pa so morali priljubljenega režiserja Djomlo spraviti iz Beograda v Slovenijo. Snemanje je ob upoštevanju vseh ukrepov in priporočil teklo gladko. Za prizorišči so izbrali posestvo Fana Estate v Goriških brdih ter streho sežanskega Hotela Prunk. »Uprizorili smo pravo filmsko zgodbo, v kateri člani benda igramo barabe, obkroženi pa smo z osmimi lepoticami. Dame so tudi naše šoferke in hostese, ki nas na mafijski sestanek pripeljejo z luksuznimi avtomobili, ki spominjajo na ameriške filme in jih na naših cestah navadno ne vidimo,« pravijo fantje.Zgodba se navezuje na videospota uspešnic Edina in Lunina belina, v njem pa spet igra tudi režiser Mladen Jakovljević - Djomla KS. Srbski zvezdnik je tokrat prevzel vlogo ostrostrelca, ki preži na člane Zvite feltne, a se mu ti izmuznejo. Zgodba doživi dramatičen zasuk, ko ga fantje presenetijo na strehi, s katere je meril proti njim. Da vse skupaj ne bi bilo tako enostavno, se ob koncu zgodi še eksplozija.