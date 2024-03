Ljubitelji Robbieja Williamsa boste prišli na svoj račun

To soboto, 9. marca, bo v Orto baru v sklopu tribute koncertov – Poklon najboljšim zažigal Strong – Robbie Williams Tribute band. Italijanski band je nastal leta 2017 z namenom, da bi pesmi enega najbolj priljubljenih in uspešnih britanskih pop rock zvezdnikov približali širšemu občinstvu, torej, da bi bila karizmatična podoba Robbieja Williamsa poustvarjena tudi na odrih manjših klubov. S posnemanjem njegovih plesnih gibov, načina oblačenja in petja tako daje obiskovalcem občutek, da so dejansko na njegovem koncertu!

Robbie je kariero začel kot član Take That, potem pa se podal na več kot uspešno samostojno glasbeno pot, ki traja že skoraj tri desetletja. Njegove komade Come Undone, She's the one, Feel, Angel, Supreme, Tripping, Let me entertain you, Sin, Advertising space, Millenium, Bodies, Rock DJ ... poznajo mladi in mladi po duši.

Poleg tega, da je odličen pevec, slovi tudi po pravih odrskih šovih. To dobro vedo vsi, ki so ga že doživeli v živo! Sodeluje s publiko, ki jo prav obnori, in povzroči pravo evforijo. Obeta se pravi dvourni heavy entertainment show v Robbiejevem stilu, ki ga ne gre zamuditi.