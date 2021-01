Ljubitelji elektronike v šoku, umrla je priljubljena glasbenica

V nenavadni nesreči je življenje izgubila 34-letna transspolna glasbenica, ki je bila nominirana za nagrado grammy., ki so jo gotovo zelo dobro poznali predvsem ljubitelji elektronske glasbe, je v svoji bogati karieri sodelovala tudi z, s, zin mnogi drugimi znanimi imeni.Novico o njeni smrti so sporočili prek instagrama in zapisali, da se je nesreča zgodila v Atenah. »Po tragični nesreči je danes zjutraj umrla naša lepa Sophie. Zvesta svojemu duhu se je povzpela, da bi občudovala polno luno, a ji je pri tem zdrsnilo. Vedno bo tukaj z nami,« so zapisali in zaprosili za spoštovanje zasebnosti.Še podrobneje pa je okoliščine nesreče pojasnil tiskovni predstavnik policije, ki je potrdil, da je Sophie padla z balkona stanovanja, v katerem je bival,a in da ni bilo odkritih znakov kaznivega dejanja.