Lepe viže za čarobni čas

Nihče si najbrž ni mislil in še manj želel, da bo tudi letošnji praznični čas mineval brez veselih viž, nastopov in koncertov. Glasbeniki, ki so imeli decembra običajno največ dela, so tako že drugo leto zapored doma, le redki pa ustvarijo kaj novega. A praznični čas ostaja poseben, čaroben in marsikoga vseeno zasrbijo prsti in premamijo note, da nastane tudi kakšna nova viža.

Ansambel Petra Finka poslušalcem podarja nov valček Decembrska pravljica. FOTO: arhiv ansambla

Eni tistih, ki so ravno v teh dneh med poslušalce poslali novo vižo, so Foksnerji, štiričlanski ansambel, v katerem so moči združili Matevž Kavšek, Dominik Kastelic in Matjaž Gorenc iz okolice Ivančne Gorice ter Roky Šantej iz okolice Šentruperta. Dolenjci so na glasbeni sceni približno pet let, v omenjeni zasedbi pa delujejo poldrugo leto.

Ob najrazličnejših priložnostih igrajo viže že znanih ansamblov, ustvarjajo pa tudi lastne. In prav decembra so, kot rečeno, posneli novo, praznično polko z naslovom Ko lučke gorijo. Pesem je seveda še kako primerna za ta čas, ko si je treba vzeti čas drug za drugega, še posebno za svoje najdražje. Skladba je narejena v počasnem ritmu polke z dodanimi prazničnimi zvončki – kraguljčki –, da je še bolj praznično decembrska. Melodijo je napisal Primož Ilovar, besedilo Igor Pirkovič, aranžma pa so ustvarili Foksnerji sami.

»Za snemanje smo preizkusili kar našega prijatelja Braneta Štubljarja iz skupine Bomb shell band, ki nam še nikoli ni odklonil pomoči in je ni niti tokrat. Videospot smo posneli v Kranjski Gori, del v Hiši pod gorami, v kateri smo skupaj s prijaznimi lastniki ustvarili prijeten praznični ambient, del pa je nastal v centru tega smučarskega središča, v tako imenovani Alpski vasici,« nam še zaupajo Foksnerji.

Člani Ansambla Unikat so posneli priredbo legendarne White Christmas. FOTO: arhiv ansambla

Pred kratkim smo pisali, da se je prav tako dolenjskemu Ansamblu Petra Finka pridružil nov pevec Matej Mešl. No, zdaj so člani ansambla sporočili, da so skupaj z Matejem že posneli tudi prvo vižo. Naslov ne bi mogel biti bolj primeren za ta čas – Decembrska pravljica. Glasbo za nežen valček je napisal kakopak harmonikar in vodja ansambla Peter Fink sam, besedilo pa je delo Vere Šolinc, ki je, med drugim, vanj vpletla naslednje verze: »Na nebu so zvezdice, na zemlji pa v lučkah vse.

A lepše kot to žari ljubezen ti iz oči. Je zunaj ledena noč, v kaminu pa ogenj vroč, a mraz me ne dohiti, če blizu si. Na Miklavžev večer poljubi me in objemi, na božično noč me prosi za roko. Leto jemlje slovo, še sončni zaton ujemi, v srcu hrani to decembrsko pravljico.«

Iz Dolenjske pa v Prlekijo, kjer domuje Prleški kvintet, ki je v koronskem obdobju prav tako nekoliko spremenil zasedbo. Trenutno v ansamblu pojejo in igrajo Sabina Lašič, Daniel Prelog, Darko Novak, Tomaž Rajh, Tadej Kavaš in Aleš Kolmanič, ki z veseljem zrejo v prihodnost k bližajoči se dvajsetletnici ansambla in upajo, da se bodo časi toliko spremenili, da bodo spet lahko normalno ustvarjali in predvsem nastopali.

Da jih poslušalci ne bi pozabili, so pred dnevi posneli valček z naslovom Božična vas, za katerega je melodijo ustvaril Bojan Lugarič, besedilo Matej Trstenjak, pri založbi Trstenjak pa je valček tudi izšel. »Idejo sem podal in razvil jaz, saj prihajam iz vasi Banovci, kjer je v teh dneh že 22. leto zapored spet zaživela Božična vas Banovci. V najbolj veselem mesecu v letu se povsod po vasi prižgejo lučke, vaščani pred svoje domove postavijo jaslice, ki si jih ljudje lahko ogledajo. To je posebna, unikatna božična zgodba, s katero se vaščani radi pohvalijo, in tudi letos vabijo vse, da si pridejo ogledat njihove stvaritve,« je povedal avtor besedila Matej Trstenjak.

80 let bo letos na božični dan praznovala skladba White Christmas.

Za priredbo znane – ene in edine – pesmi White Christmas (Beli božič) so se te dni odločili člani Ansambla Unikat. »Pred vrati je čas obdarovanja, čas dobrih misli, neskončnih želja in čas, ko se prileže tudi dobra stara božična glasba. Skladba White Christmas bo ravno letos, na božični dan, praznovala 80 let,« so ob izidu priredbe zapisali Davor Pušnik, Matic Supovec, Andrej Sluga, Andreja Črešnar Pungaršek in Bojan Kene, ki vsem želijo mirne, prijazne in zadovoljne praznične dni.