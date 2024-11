Legendarna slovenska skupina na odru s podmladkom (FOTO)

Ker je bilo treba na njihov koncert v prestolnici čakati skoraj dvajset let, so bila pričakovanja pred sobotnim nastopom skupine California visoka. A čakanje je bilo bogato poplačano, saj so prekaljeni glasbeni mački pokazali, da so v izvrstni formi, predvsem pa so veseli, da so ob odlični uigranosti in izvedbi ohranili sloves mojstrov zabave. Z občinstvom so se v treh urah zapeljali čez 22 avtorskih klasik, kot so V meni je California, Ne pozabi me, Moje hrepenenje, Ledena ptica, Ustavil bi čas, 1000 kilometrov, Stara barka in mnoge druge.

24-letna Leya Leanne se je na odru pridružila očetu Matjažu Zupanu.

35-letnico delovanja so popestrili tudi gostje, in sicer Gal Gjurin, don Jovi in Dadi Daz, očetom pa se je na odru pridružil še naraščaj, ki si uspešno utira svoje poti na glasbeni sceni. Omembo si zaslužita hči Matjaža Zupana Leya Leanne, ki je v prebujeno Californio vpeta kot spremljevalni vokal. Tokrat se je kot izvrstna pevka predstavila tudi kot gostja ogrevalne skupine ARBI, v kateri kot kitarist deluje Mark Semeja, sin klaviaturista Uroša in nekdanji član skupine LPS, ki nas je zastopala na Evroviziji. Skratka, California se je izkazala za še kako živ bend, ki še ni rekel zadnje. 14. marca bodo praznovanje jubileja nadaljevali v kranjski dvorani Zlato polje s skupinama Flirrt in Bon Jovi tribute bandom Crush.