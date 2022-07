Legenda Šifrer na razstavi

V Gorenjskem muzeju pospešeno pripravljajo razstavo Andrej Šifrer, 70 let – NIČ proti VEČnosti. Odprli jo bodo v četrtek, 25. avgusta 2022, ob 19. uri v galeriji Prešernove hiše na Prešernovi 7 v Kranju.

45 let življenja je že posvetil glasbi.

Andrej Šifrer, Kranjčan, je legenda med slovenskimi glasbeniki, saj je avtor številnih ponarodelih skladb. »Njegova glasbena ustvarjalnost nas spremlja že 45 let, od leta 1977, ko je ustvari singel Zoboblues,« pravijo v Gorenjskem muzeju. »Skladbo naj bi posnel za TV Slovenija. Producent jo je pomotoma poslal na radio, kjer so jo začeli predvajati. Spoznati ga je želel direktor Založbe kaset in plošč RTV Slovenija Jure Robežnik. S tem se je začela njegova glasbena pot.«

V svoji glasbeni karieri je izdal več kot ducat albumov. To so studijski albumi: Moj žulj (1978), Od šanka do šanka (1979), Ideje izpod odeje (1981), Nove pravljice za upokojence in otroke (1983), Hiti počasi (1990), Underground Cowboy (1991), Sedem irskih noči (1994), Življenje je drag šport (1995), Čakam (1998), Šifrer & Šlafrock (1999), Muza moj'ga bluza (2000), Spremenite protokol (2002), Kdaj si zadnjič kakšno stvar naredil prvič? (2006), Lipicanci (2009), Ideje 30 let kasneje (2011), Sodelovanja: Tretji zadetki (2012), Srce in razum (2015), 40 let norosti (2017), 40 let: Moj žulj (2019). Posnel je še albume v živo, njegove skladbe pa so tudi na nekaterih kompilacijah.

»Razstava bo doprinos k enkratni karieri Andreja Šifrerja in čudovit vpogled v njegovo izjemno glasbeno ustvarjanje,« so še povedali v Gorenjskem muzeju.