Kulturno vstopili v novo leto: osrednja točka je bila jazzovska maša

Že osemindvajsetič zapored so na Gimnaziji Celje – Center (GCC) v novo leto vstopili z velikim koncertom glasbenih zasedb, ki so ga v sodelovanju z Mešanim mladinskim pevskim zborom II. gimnazije Maribor pripravili v cerkvi sv. Duha v Celju.

Številno občinstvo je lahko prisluhnilo izbranemu programu del, ki jih je navdihnil božično-novoletni čas, osrednja točka pa je bila jazzovska maša Missa Rotna danskega skladatelja Holbecha. Tako kot vse druge prireditve je bil tudi novoletni koncert posvečen 110-letnici šole in letošnjemu geslu Prihodnost je zdaj!. Sicer pa letošnje leto GCC prinaša novo obletnico, saj bo jeseni minilo 20 let od ustanovitve najmlajšega med izobraževalnimi programi na GCC – umetniške gimnazije likovne smeri. V začetku januarja so v ta namen v avli Doma II. slovenskega tabora v Žalcu prav tako tradicionalno odprli razstavo likovnih izdelkov dijakov likovne gimnazije.

Tokrat je posvečena lanskemu jubilejnemu letu Jožeta Plečnika in zanimivim likovnim študijam, ki so jih dijaki pripravljali po navdihu tega svetovnega arhitekturnega mojstra. Pestro dogajanje se na GCC obeta tudi v drugi polovici šolskega leta, saj se bodo zvrstila številna tekmovanja, gostovanja, mednarodne aktivnosti, kulturne in športne dejavnosti. Februarja se bodo denimo poklonili slovenskemu kulturnemu prazniku, spomladi pa svetovnemu dnevu poezije.