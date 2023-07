Kultni Britanci koncerte na Dunaju razprodali v nekaj urah

Kultna britanska skupina Coldplay je sporočila, da bo avgusta 2024 povečala število svojih koncertov na dunajskem Ernst-Happel stadionu s treh na rekordnih štiri, prodaja vstopnic pa se je začela danes. Vstopnice za vse štiri koncerte so bile razprodane v nekaj urah.

Coldplay bodo v okviru svoje svetovne turneje Music of the Spheres pred polnim dunajskim stadionom Ernst-Happel nastopili 21., 22., 24. in 25. avgusta

Ernst-Happel stadion je s 50.865 sedeži za gledalce daleč največji stadion v Avstriji.

Britanska skupina Coldplay je nedavno objavila datume svojih koncertov poleti prihodnje leto v okviru evropskega dela svoje svetovne turneje. Skupina bo med drugim poleg Avstrije imela koncerte v Nemčiji, Italiji in na Madžarskem.

Med drugim bodo 16., 18. in 19. junija nastopili v Budimpešti na Madžarskem, 12. in 13., 15. in 16. julija v italijanskem glavnem mestu Rim, ter 15., 17. in 18. avgusta pa v bavarski prestolnici München.

Svetovna turneja skupine Coldplay se je začela marca 2022.