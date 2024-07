Krškopoljci žagajo in žurajo

​Krškopoljec je poimenovanje za pujse, edino ohranjeno slovensko avtohtono pasmo prašičev, ki slovi po izredno kakovostnem in okusnem mesu. Ime po tej vrsti živali pa so si verjetno prav zaradi odlik te živalske vrste nadeli posavski glasbeniki. Ti zdaj zažigajo z novim videospotom, ki ga odlikujejo tudi slikoviti prizori lepot Brežic in okolice.

Skupina si je nadela nekoliko spremenjeno ime, kot ga imajo pujsi, torej Krshkopoljac, a na naših glasbeni sceni niso novost: fantje so se združili konec leta 2020, kot pravijo, »v šoku covidnega zaprtja in vsesplošne apatičnosti«. Zaradi glasbenih korenin, ki jih imajo, se je kaj kmalu izkristalizirala in začrtala pot, prežeta z garažnim rockom, metalsko razigranostjo in predvsem neizprosnim punkom.

Na snemanju spota Krshkopoljac ni manjkala salama iz krškopoljskega prašiča.

»Krshkopoljac se ne obremenjuje s predalčkanjem in je nekaj drugačnega, še neslišanega. Z družbeno- in socialnokritičnimi besedili poskuša zbuditi ljudstvo, ki je več kot očitno že nekaj časa v zimskem spancu. Prav tako se zaveda pomembnosti zabave in iskanja toplega zavetja ob poplavi mainstream sodrge,« sporočajo posavski glasbeniki Domen Majcen - Dodo (vokal), Tomi Gregel (kitara in spremljevalni vokal), Ante Tokalić - Tox (bas kitara) ter Frenk Les (bobni in spremljevalni vokal).

Imajo že nekaj kilometrine

Glasbeniki imajo že nekaj kilometrine, leta 2022 so v samozaložbi izdali glasbeni prvenec z naslovom Nova Normala. V enajstih skladbah so uglasbili svoj gnev. Prvenec so podprli s štirimi videospoti; Fabrika, Nova Normala, Preprosta stvar in JA! Zaradi zdravstvenih težav se je Krshkopoljac v letu 2023 nekoliko odmaknil z glasbenih odrov, vsekakor pa ni miroval. Pripravljal je material za drugi studijski album, ki ga bodo izdali to jesen in katerega promocije bodo, kot pravijo, deležni vsi, ki še verjamejo v drugačnost, pristnost in v življenje zunaj štirih sten.

Videospot Krshkopoljac predstavlja idilično preživeto popoldne ob prijateljskem druženju. Čeprav glavni akterji zamujajo na piknik sredi polja, še pravi čas ujamejo vlak zabave. Ob pijači, jedači in dobri družbi se Zemlja vrti še hitreje okoli svoje osi, posledično se ure spremenijo v minute ... Ideja o spotu se je porodila v glavah članov skupine, nadgradil pa jo je Niko Zagode. Režijo in scenarij sta soustvarila Jaka in Črt Ceglar. Gre za vizualizacijo druženja in zabave, podkrepljeno z glasbeno podlago, produkcija je delo Petra Penka. V živo boste lahko njihovo žaganje poslušali na Moto zboru Škorpijon v soboto, 17. 8. 2024, v Velikih Malencah.