Kranj bo postal nova filmska meka

Bosanski režiserki Jasmili Žbanić je film Quo vadis, Aida? prinesel oskarjevsko nominacijo. FOTO: Arhiv Beneškega Filmskega Festivala

Hommage Petru Musevskemu

Dobitnike bo izbrala tričlanska strokovna žirija, ki jo letos sestavljajo naša igralca Bernarda Oman in Marko Mandić ter srbski igralec in režiser Dragan Bjelogrlić.

Tudi prek spleta

9 celovečercev si bo mogoče ogledati.

Sredi junija se bo Kranj spremenil v mesto sanj, upanja in domišljije, vsega, po čemer se nam v teh dneh že več kot kolca. Med 15. in 20. junijem, ko nas bodo, upajmo, že grele tople poletne noči, obiskovalcev gorenjske prestolnice ne bodo ponoči na tržnici, kranjskih ulicah, terasi Layerjeve hiše ali pa na letnem vrtu gradu Khislstein pozdravljale zgolj zvezde na nebu, ampak tudi zvezde filmskih platen.Sredi prihodnjega meseca se Kranj spreminja v slovensko filmsko meko, saj bo na šestih prizoriščih starega mestnega jedra zaživel mednarodni igralski filmski festival Kranj – KRAFFT, letos v svoji prvi izdaji, a z zrenjem v prihodnost, da je to šele začetek nove filmske festivalske tradicije na naših tleh. In ker mora biti vsak začetek udaren, bo tako tudi s festivalom, ki sledi vodilu, da je življenje igra. Slovenskim filmoljubcem namreč prvič prinaša za tujejezičnega oskarja nominiran film Quo vadis, Aida?, romanco Amonit sin znanstvenofantastično komedijo Palm Springs, dobitnico nagrade independent spirit za najboljši scenaristični prvenec.Jedro prihajajočega festivala je tekmovalni program devetih celovečercev, ki jih po presoji selektorjev odlikujejo presežne in dovršene igralske stvaritve, potegovali pa se bodo za nagrade zlato jabolko, ki je poimenovana po kranjski liliji. V igri za ta odličja so tudi že omenjeni Palm Springs, Amonit, Quo vadis, Aida? ter mistična drama iz gozdov Slonokoščene obale Noč kraljev.Nagrade bodo podelili na koncu prireditve, dobitnike pa bo izbrala tričlanska strokovna žirija, ki jo letos sestavljajo naša igralcainter srbski igralec in režiser. Podelili bodo pet zlatih jabolk za igralske presežke – najodličnejše zlato jabolko grand prix, tri za posebne igralske dosežke in častno zlato jabolko. Stanovske nagrade bo podelilo tudi Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI), in sicer nagradoIte Rineza življenjsko delo, nagrado veliki plan za najboljše igralske stvaritve, nagrado glas risanke za najboljšo sinhronizacijo avdiovizualnega dela in priznanje kontraplan za zaslužno filmsko sodelavko ali sodelavca, ki je s svojim delom pripomogla k odličnosti igralk ali igralcev v avdiovizualni produkciji. Ob tem pa bo svoje nagrade podelila še DSI-jeva sekcija plesnih ustvarjalcev.Ob pestrem tekmovalnem programu, za vstopnico v katerega se lahko potegujejo filmske stvaritve, ki so bile izdane največ dve leti pred tekočim festivalskim letom (v našem primeru filmi z letnicami 2019, 2020 in 2021), bodo šestdnevni festival požlahtnili tudi bogat spremljevalni program s filmskimi projekcijami zunaj tekmovalnega programa, s pogovori in srečanji z igralci in igralkami, razstave, delavnice, glasbeni večeri ipd. V sklopu spremljevalnega programa bo en festivalski dan v celoti posvečen lani umrlemu igralcu, ki se mu bodo poklonili z razstavo fotografij na vrtu gradu Khislstein. Seveda organizatorji niso pozabili niti na otroke in mladostnike, za katere so pripravili izbrane filmske projekcije pa tudi njihovim letom prilagojene delavnice.Vse dobre stvari prihajajo v troje, podobno tudi KRAFFT, ki bo ob tekmovalnem in spremljevalnem ponudil še strokovni program. Njegova rdeča nit bo produkcija televizijskih nadaljevank. Področje, ki zajema najrazličnejše žanre in formate tega tudi na domačih tleh vse bolj popularnega fenomena, bodo na okroglih mizah osvetlili z vidika igralcev in igre.V načrtu sta gala otvoritev festivala in svečani zaključek, vmes pa kopica družabnih prireditev. A izvedba, predvsem format tega morda nekoliko manj filmskega dela festivala visi še nekoliko v zraku, saj grožnja epidemije še nikakor ni za nami. Zaradi zdravstvenih okoliščin bo celoten festival potekal v hibridni obliki. Vsem, ki se ga fizično ne bodo mogli udeležiti, bo ogled filmov in strokovnih ter spremljevalnih vsebin zagotovljen tudi prek spleta.