Kraljeve znamke za rockovske kralje

Na rockovski sceni so neprekosljivi že osupljivih 60 let, ob izjemnem dosežku pa se jim bo poklonila tudi britanska kraljeva pošta. Royal Mail je namreč pripravil posebno serijo poštnih znamk, ki bodo upodabljale rockovsko skupino na njihovi občudovanja vredni glasbeni poti.

Njihovi studijski albumi so osupljivi, nastopi v živo ikonični in neponovljivi; le katera rockovska zasedba se lahko pohvali s toliko uspehi in tako dolgo kariero, se ob laskavem jubileju sprašujejo pri Royal Mailu, kjer pripravljajo kar 12 poštnih znamk.

Letos praznujejo 60-letnico delovanja.

Pri samem izboru in ustvarjalnem procesu so sodelovale tudi legende iz londonske skupine Rolling Stones, sir Mick Jagger, Keith Richards in Ronnie Wood. Serija bo razveselila javnost 20. januarja, zagotovo pa bo navdušila vse oboževalce in seveda strastne zbiratelje. Znamke bodo upodobile tudi znamenita koncerta v londonskem Hyde Parku leta 1969 in Rotterdamu 1995. ter nastop na festivalu v Knebworthu 1976. in seveda koncert v New Jerseyju avgusta 2019, enega zadnjih pred pandemijo, dve podobi celotne skupine in slike s promocijskih plakatov za svetovne turneje ter druge prizore z nepozabnih nastopov in dogodkov po vsem svetu.

Rolling Stones se je tako uvrstila kot četrta na seznam glasbenih skupin s posebno serijo poštnih znamk; pred njimi so se z dosežkom lahko pohvalile zasedbe The Beatles leta 2007, Pink Floyd leta 2016 in 2020. Queen.