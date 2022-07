Končno nova in zadnja sezona turške serije Vedno tvoja (Bir Zamanlar Çukurova)

Danes se pričenja težko pričakovana zadnja sezona nadaljevanke Vedno tvoja, ki je slovensko občinstvo dobesedno prikovala pred zaslone. Zgodba dobrosrčne in hkrati neomajne Züleyhe, ki s svojim Yilmazom, s katerim sanja o poroki, pobegne iz Istanbula na kmetijo v Adano, kjer se predstavita kot brat in sestra, je žalostna, polna zapletov, trpljenja in smrti.

V četrti sezoni se seriji pridruži veliko novih imen, nekaj pa jih odide. FOTO: Osebni arhiv

Nekdanjo šiviljo Züleyho usoda ne združi z Yilmazom, temveč se pod prisilo poroči z Demirjem, sinom Hünkar Yaman, največje veleposestnice v Çukurovi. Po nenehnem vznemirljivem dogajanju in nepričakovanih zapletih se tretja sezona zaključi burno, z izginotjem Demirja. V četrti in zadnji sezoni se vrhunski igralski ekipi pridruži še nekaj slavnih turških imen, medtem ko se jih je veliko že poslovilo.

Se bo Demir vrnil k svoji ženi? Kdo je novi lepotec, ki prešerno koraka po ulicah Çukurove? Koga vse čaka poroka, zapor ali smrt? Vse to in še več vas čaka v epizodah serije, ki je podrla rekorde gledanosti tudi v Turčiji.

FOTO: Osebni arhiv

Medtem tečejo predvajanja serij Po poti resnice, Moje sonce in Zdravnikova vest, izteka pa se ponovitev serije Kruto mesto, po njenem koncu pa se bosta predvajali le še ponovitvi Istanbulske neveste in Ambasadorjeve hčere.

Turške nadaljevanke so preplavile tudi Slovenijo.