Koncert za vse Antone navdušil. Imel je tudi dva posebna gosta večera (FOTO)

Sredi januarja, ko glasbeniki po večini počivajo po napornem decembru, se je v Krškem odvil še en glasbeni večer, ki ga v tem času tradicionalno prireja znani in priljubljeni harmonikar Toni Sotošek s svojo družino. Gre za harmonikarja, ki je tudi vse svoje otroke navdušil za glasbo oziroma so ti podedovali njegove gene. Vsi so glasbeno izobraženi, njihov oče pa je samouk, ki že več kot tri desetletja harmoniko poučuje tudi druge. Mnogi so na različnih tekmovanjih želi uspehe, danes pa vodijo uspešne narodnozabavne ansamble oziroma so njihovi člani.

2004. je Sotošek organiziral prvi Antonov koncert.

Seveda so bili tudi Tonijevi učenci harmonikarji na odru v Krškem, kjer so se jim pridružili še harmonikarji Janeza Lekšeta in Boštjana Povšeta. A še zdaleč niso bili edini, ki so nastopili na tradicionalnem Antonovem koncertu, ki ga je Sotošek prvič priredil pred dvema desetletjema, leta 2004. Pridružili so se jim učenci Glasbene šole Krško, člani pevskega zbora Osnovne šole Koprivnica, bratje Ferenčak, Gadi, Prifarski muzikanti, člani Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško, za humor pa je poskrbel Miro Klinc - Klobasekov Pepi.

Družinski kvintet Sotošek v družbi skoraj sto harmonikarjev in pevke Eve Kokot FOTO: Boris Kovačič

Bratje Ferenčak z Andrejem Bergantom (levo) in Gregorjem Gramcem (desno) FOTO: Boris Kovačič

Posebna gosta večera sta bila nekdanji pevec Slakovih Fantov s Praprotna Andrej Bergant ter legendarni Alfi Nipič, ki sta odpela nekaj Slakovih pa tudi Avsenikovih. Dogajanje v športni dvorani Srednje šole v Krškem so s plesom popestrili člani Folklorne skupine Senovo, pri kateri je 15 let igral tudi Sotošek.

Posebna gosta sta bila legendarni Alfi Nipič in Andrej Bergant, še edini živeči član Fantov s Praprotna. FOTO: Mojca Marot

Koncert je v čast svetemu Antonu Puščavniku, ki goduje 17. januarja.

Tri ure

In zakaj je Sotošek poimenoval ta koncert Antonov koncert? Kot pravi, v čast svetemu Antonu Puščavniku, ki goduje 17. januarja, zato v dneh okoli tega datuma pripravi koncert. »Anton je zelo pogosto ime v Sloveniji in tudi v naši družini jih je več. Anton je bil moj oče in oba stara očeta, Anton oziroma Toni sem jaz, pa tudi eden mojih sinov. In na ta način ohranjamo tradicijo tega lepega slovenskega imena, hkrati pa tudi domačo narodnozabavno glasbo,« je pred leti razkril Sotošek.

Bernarda Žarn in Toni Sotošek med pogovorom v družbi harmonikarjev Tonija Sotoška, Janeza Lekšeta in Boštjana Povšeta FOTO: Boris Kovačič

Med številnimi vižami so v večeru, ki je trajal skoraj tri ure, s pomočjo vseh prisotnih v dvorani izzvenele Slakova legendarna V dolini tihi, pa Okrogla polka, ki so jo zaigrali komorna skupina Glasbene šole Krško, trio Sotošek in orkester diatoničnih harmonik, Avsenikov valček Čakala bom so izvedli družinski ansambel Sotošek s Simonom Potočarjem, pela je mlada Eva Kokot, poseben gost Andrej Bergant pa je z brati Ferenčak in Gregorjem Gramcem zapel tudi Slakovega Čebelarja. Koncert je povezovala Bernarda Žarn, prisotnim sta nekaj besed namenila tudi ravnatelj Šolskega centra Krško-Sevnica Jože Pavlovič ter župan Krškega Janez Kerin.