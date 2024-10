Knjižna uspešnica še v filmski obliki

Iz studia DreamWorks Animation prihaja nova animacija Divja robotka. Gre za priredbo literarne senzacije, priljubljene in nagrajene uspešnice avtorja Petra Browna. Pod režijo in scenarij se je podpisal Chris Sanders, ki ga poznamo po animiranih uspešnicah Kako izuriti svojega zmaja, Krudovi in Disneyjev Lilo in Zverca.

Producent Divje robotke je Jeff Hermann (Mali šef 2: Družinski posli in koproducent franšize Kung Fu Panda). Z robotko, katere animacijo je režiral, se je prvič srečal po zaslugi hčerke, ki je brala Brownovo knjigo. Leta pozneje se mu je ponudila priložnost, da postane del ustvarjalcev ganljive zgodbe, tokrat na filmskem platnu.

Ilustrirana knjiga za osnovnošolce Divja robotka Petra Browna je bila prvič objavljena leta 2016, postala fenomen in se povzpela na prvo mesto na seznamu uspešnic New York Timesa. Navdihnila je trilogijo, ki zdaj vključuje še The Wild Robot Escapes in The Wild Robot Protects. Brownovo delo pri seriji Divja robotka in druge knjižne uspešnice so mu prinesli številne nagrade in priznanja. Divja robotka je v knjižni obliki prevedena tudi v slovenščino.

Animirana pustolovščina

Robotka Roz se znajde zapuščena na osamljenem, divjem otoku. Ne ve, zakaj in kako je prišla tja, a se trudi preživeti. Spoprijatelji se s tamkajšnjimi živalmi in posvoji gosko.

V animirani pustolovščini je svoj glas robotki Roz posodila oskarjevka Lupita Nyong'o, nominiranec za emmyja in zlati globus Pedro Pascal je lisjak Fink, dobitnica emmyja Catherine O'Hara pa igra oposumko Pinktail (Rozarepka). Nominiranec za oskarja Bill Nighy je gosak Longneck (Dolgovrati Marjan). Kit Connor nastopa kot gosak Brightbill (Žarko), nominiranka za oskarja Stephanie Hsu pa kot robotka Vontra. V ekipi so bili še Mark Hamill, dobitnik emmyja Matt Berry in dobitnik zlatega globusa in nominiranec za emmyja Ving Rhames.

Pri nas bo animirana pustolovščina na ogled v sinhronizirani različici. V vlogi junakov bodo nastopili Lea Menard, Jan Bučar, Žan Kos, Marjan Bunič, Nina Ivanič Rep, Jonatan Matjažič, Jernej Kuntner, Urška Vilman, Boris Kerč, Primož Vrhovec, Rok Kuntner, Maja Martina Merljak, Lija Trunkelj, Andrej Kušar in drugi.

Premierna projekcija animiranega filma bo v nedeljo, 6. oktobra, v Cineplexxu v Ljubljani, na redni spored v vsa kina pa risanka prihaja 10. oktobra.

Divjo robotko so premierno prikazali na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu 8. septembra 2024, v kinematografe v ZDA pa je prišla 27. septembra 2024. Film je prejel pohvale kritikov in zaslužil že 56,8 milijona dolarjev (513,15 milijona evrov).