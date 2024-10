Kino Volta Martina Turka začenja pot po Italiji

V Trstu se bo danes začela italijanska kinodistribucija dokumentarne fikcije Kino Volta tržaškega režiserja Martina Turka. Oktobra bo film prikazan še v Vidmu, tu so še San Dona' di Piave, Mezzago, Treviž, Rim in Tržič. V Gorici pa bodo film prikazali v sklopu 25. obletnice nagrade Darka Bratine.

Film, katerega scenarij temelji na eseju pisatelja Draga Jančarja, je posnet v treh jezikih – slovenščini, italijanščini in angleščini. Gledalca popelje v Trst na začetku 20. stoletja, ko se štirje podjetniki pod vodstvom takrat še neznanega dublinskega učitelja Jamesa Joycea odločijo odpreti prvi irski kino – Cinema Volta, ki je na Mary Streetu v središču mesta.

Kino Volta nas prestavi na začetek 20. stoletja.

Dejstva in like, ki so sodelovali pri tej pustolovščini, oživljata tržaška igralca Danijel Malalan in Nikla Petruška Panizon. Martin Turk v dokumentarni fikciji raziskuje zgodovino kina Cinema Volta in se pokloni svojemu rojstnemu mestu Trstu, so zapisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC). Projekt s kinematografom je bil sicer neuspešen, stik s filmom pa je imel vpliv na pisanje enega najbolj vplivnih književnikov 20. stoletja.

Svetovna premiera

Svetovna premiera filma je bila na 35. tržaškem filmskem festivalu, nato je bil film prikazan na festivalu južnovzhodnega evropskega filma (SEEfest) v Los Angelesu, na festivalu Bloomsday v Dublinu, kjer je prejel nagrado za najboljši celovečerni film, ter na festivalu Dokudoc v Mariboru, kjer je doživel slovensko predpremiero. Slovenska premiera bo v tekmovalnem programu Festivala slovenskega filma v Portorožu.

19 nagrad je že prejel v karieri.

Film je nastal v produkciji Fabule ter koprodukciji RTV Slovenija, Incipit Film, Planet Korda Pictures, Filmske komisije in regionalnega AV-sklada Furlanije - Julijske krajine ter s finančno pomočjo SFC. Distributer filma v Italiji je Incipit Film.

Martin Turk, rojen leta 1978 v Trstu, je režiser in scenarist. Še kot študent je 2003. prejel univerzitetno Prešernovo nagrado za diplomski kratki igrani film Izlet. Za isti film je prejel nagrado za najboljši študentski film na festivalu v Wiesbadnu, posebno nagrado žirije na festivalu evropskih filmskih šol v Bologni, grand prix ter nagrade publike in mlade publike na festivalu mediteranskega filma v Montpellieru. Najodmevnejša projekta, pri katerih je še sodeloval, sta Vsakdan ni vsak dan (2008) in Ne pozabi dihati (2019). Prejel je 19 nagrad. Trenutno sodeluje pri projektu Čista in zakopana.