Kdo so igralci, ki bi lahko nastopili v izjemno dobičkonosnem filmu Barbie, a niso

V letu 2023 je na velika platna prišlo kar nekaj odličnih filmov. Največji vtis pa sta pustila Barbie in Oppenheimer, ki sta bila tudi večkrat nominirana na zlatih globusih, ki so jih podeljevali včeraj. Na podelitvi se je bolje odrezal film Oppenheimer, ki je dobil kar pet nagrad. Ustvarjalci filma Barbie so se morali zadovoljiti z eno, in sicer so prejeli zlati globus za dobičkonosnost. Po poročanju Dela je film Barbie prinesel kar 1,4 milijarde dolarjev zaslužka, za kar sta med drugim zelo zaslužna glavna igralca Ryan Gosling in Margot Robbie. Prvi je nastopil v vlogi Kena, druga pa v vlogi Barbie.

Gosling in Robbie sta sicer po mnenju marsikoga idealna za vlogi Barbie in Kena. Bi pa lahko namesto ali ob njiju v filmu videli tudi kakšnega drugega igralca, a ga nato nismo. Spletna stran Eonline.com razkriva, kateri drugi igralci so skoraj pristali v filmu Barbie.

Amy Schumer bi bila lahko zvezda filma

Resna kandidatka za nastop v filmu je bila Amy Schumer. Kot je igralka dejala v oddaji Watch What Happens Live, so imeli ustvarjalne razlike, zaradi česar ni prišlo sodelovanja. Namesto nje je bila v igri za nastop v filmu Anne Hathaway, a tudi ona ni nastopila. Margot Robbie je v vlogi Barbie videla Gal Gadot, ki jo najbolj poznamo po filmih Wonder Woman. Za posebno vlogo v filmu Barbie je bila mišljena Saoirse Ronan, je za People dejala talentirana igralka, a do njene realizacije ni prišlo.

Zaradi ustvarjalnih razlik ni nastopila v filmu. FOTO: Danny Moloshok Reuters

Po poročanju spletne strani Eonline, si je režiserka filma Barbie, Greta Gerwig, v filmu zaželela svetovno znanega igralca Timothéeja Chalameta, ki bi prav tako imel posebno vlogo. Želja se ji ni uresničila. V igri za vlogo Kena je bil Dan Levy, a po mnenju direktorice kastinga Allison Jones v pogovoru za spletno stran Vanity Fair ni mogel sprejeti te vloge zaradi daljšega snemanja filma v Londonu.

Timothee Chalamet je bil želja režiserke Grete Gerwig. FOTO: Mike Blake Reuters

Kot je razkrila Allison, se snemanja ni mogel udeležiti niti Bowen Yang, v igri pa je bil še Ben Platt, a tudi z njim ni prišlo do dogovora. Levy, Yang in Platt so bili kandidati za vlogo Kena.