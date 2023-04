Joker Out tudi v angleški različici, katera vam je bolj všeč? (VIDEO)

Na uradnem YouTube kanalu za Pesem Evrovizije so objavili kompilacijski video dvajsetih najbolj gledanih nastopov v februarju. Med njimi so tudi nastopi s prejšnjih let, a se je slovenskim predstavnikom Joker Out kljub temu uspelo uvrstiti na visoko deseto mesto, o čemer smo že poročali tukaj.

Joker Out med snemanjem oddaje Misija Liverpool FOTO: Katja Kodba, rtv Slovenija

Pred dnevi so fantje video posneli v angleški različici in z njim navdušili poslušalce po vsej Evropi. Pesem ima do sedaj že več kot 47 tisoč ogledov na YouTube kanalu.

Povzemamo le nekaj komentarjev, saj so se dobesedno vsuli in jih je že sedaj več kot sto petinšestdeset. Poglejte si uradni video in presodite sami, katera vam je bolj všeč.

»V slovenščini zveni veliko močneje kot v angleščini.«

»Še vedno slišim slovenske besede in sploh ne govorim slovensko, originalna verzija se mi je preveč vtisnila v možgane.«

»Fantje so večkrat že povedali, da bodo na Evroviziji peli v slovenščini, to je samo verzija za njihov angleški album. «

»Sliši se nenavadno, ko sem slišal izvirno različico, a mi je vseeno všeč. Ta Indie zvok iz 2000-ih.«

»Različico so naredili za oboževalce, da bodo bolj razumeli in cenili pesem.«

»Tako nenavadno po prvotni različici, a tako dobro! Slovenska verzija je samo *chef's kiss*, vesela sem, da bomo to slišali na Evroviziji, sem pa ponosna, koliko dela vlagajo v vse skupaj. Srečno v maju!«

»Začetek je boljši v angleščini, refren pa vsekakor v slovenščini.«

»Slovenska različica mi je tako všeč, da se bom težje navadil na angleško verzijo. Ampak bistvo je v tem, da glas super zveni, vseeno mi je zelo všeč tudi ta verzija. Vso srečo na Evroviziji in v nadaljnji karieri!«

»V vseh jezikih lepo zvenite!«

»Popolna izvedba v angleščini - v opisu piše, da je Bojan napisal besedilo in mislim, da je opravil odlično delo! Original mi je sicer bolj pri srcu, ampak imeti še eno različico te pesmi, je seveda še bolje.«

»Všeč mi je!! 'Ubijete' ga v katerem koli jeziku. Pesem je popolnoma noro dobra. Veseli me, da tekmujete z izvirnikom, res je osvežujoče, ko je večina pesmi sedaj v angleščini.«

»O moj bog, v slovenščini je že tako dobra, a tudi v angleščini. Mislim, da se bom kar zjokal, tako čudoviti ste fantje!«

»Danes sem šele ugotovil, da je video posnetek podoben The Shining, vendar samo z dobrimi vibracijami. Letos obožujem Slovenijo.«

»Obe različici sta dobri, slovenska je odlična. Čudoviti ste, nadaljujte s tako čudovito glasbo!!!«