Pred Evrovizijo gredo slovenski predstavniki še na turnejo

Pet tednov pred poletom v Liverpool, kjer bo Slovenijo zastopala na letošnji Pesmi Evrovizije, začenja v soboto skupina Joker Out v Španiji serijo nastopov na uradnih ogrevalnih zabavah. Pot jih bo v prihodnjih dneh vodila od Barcelone čez Varšavo, Tel Aviv, Madrid, Amsterdam in London do Liverpoola, ki pa ga bodo delovno obiskali že naslednji teden.

Tam bodo posneli video za naslednjo skladbo, ki nosi naslov New Wave, in nastopili na radiu BBC. Konec meseca izide tudi angleška verzija pesmi Carpe Diem, čeprav bodo fantje v Liverpoolu nastopili s slovensko različico.

Oboževalci bodo lahko spremljali njihovo pot od Hamburga do Liverpoola.

»Čeprav se mogoče zdi, da smo v zadnjem času nekoliko mirovali, so v resnici za nami delovno zelo intenzivni tedni priprav. Verjetno kar drži tisti rek, da se v zabavni industriji največ dogaja takrat, ko se najmanj vidi. Seveda živimo za ure, ko smo na odrih, ko pojemo, igramo in se družimo z ljubitelji naše glasbe, ampak da lahko tam res uživamo, je treba prej postoriti tisoč in eno stvar. Pri tako velikih projektih, kot je Pesem Evrovizije, je priprav še veliko več, povrhu pa vmes ustvarjamo še angleški album in se dogovarjamo za poletne festivalske nastope v širši regiji,« pravijo fantje iz trenutno najbolj priljubljene skupine pri nas in dodajajo, da že komaj čakajo na začetek druženja z glasbenimi kolegi in oboževalci Evrovizije po vsej Evropi.

Njihovo turnejo pred Evrovizijo, ki so jo poimenovali Carpe Diem ESC Tour, bodo lahko oboževalci spremljali na vseh družabnih omrežjih skupine, če pa se zgodi, da jih srečate kje v tujini, bodo veseli hitrega pozdrava ali priložnosti za nepozaben selfie.

»Carpe Diem je klic vsem, ki vedo, da je življenje več kot le to, kar vidimo na prvi pogled. Ta shagadelična plesna himna je odraz celoletnega koncertiranja in uživanja članov benda v življenju. Sporočilo je preprosto: s čimer koli te življenje sooči, sta glasba in ples vedno pravi odgovor.

Videospot se dogaja v mističnem hotelu, kjer se navidezno navaden in dolgočasen svet preliva z norim in magičnim. Nikoli ne veš, kaj te čaka v naslednji sobi ali hodniku. Vprašanje je le: ali se upaš predati magiji ali ne?« o pesmi pravijo mladi glasbeniki, ki so videospot za pesem posneli decembra v Hamburgu.