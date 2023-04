Joker Out osvajajo Evropo (FOTO)

Skupina Joker Out je pretekli vikend preživela na delovnem obisku Barcelone. Bojan, Jan, Nace, Kris in Jure so prejšnji konec tedna namreč poleteli v srce Katalonije na prvi uradni ogrevalni dogodek pred tekmovanjem Pesem Evrovizije.

Najbolj veseli dejstvo, da je odziv nanje odličen, tako novinarji kot predstavniki organizatorjev hvalijo letošnji slovenski izbor, ker se okoli jokerjev nenehno nekaj dogaja, ker so dobri in ves čas zabavajo navzoče. Povrhu je Bojan navdušil še s svojim znanjem španščine, tako so fantje ob drugih aktivnostih vknjižili več kot petindvajset intervjujev, s prošnjami zanje pa je zasut tudi njihov spletni nabiralnik.

Ta teden so začeli snemanje v Ljubljani, v torek poleteli v Liverpool, kjer so posneli gradivo za video New Wave, duet z ikoničnim Elvisom Costellom, ki kot napovedni single za album izide aprila. V četrtek so v živo zapeli tudi na radiu BBC, prav danes pa je izšla angleška različica pesmi Carpe Diem. Zvečer že letijo na nastop v Varšavo, v nedeljo v Tel Aviv, v četrtek v Madrid, potem pa v Amsterdam in London.

Zanimanje za jokerje v Barceloni je bilo veliko, opravili so več kot 25 intervjujev, Bojan številne kar v španščini, Kris pa je Nizozemce navdušil v njihovem jeziku.

»Ritem je res nor,« potrjujejo fantje, ki so zadnja leta doma trdo delali za to, da lahko zdaj garajo tudi v tujini. In ko smo že pri tem: Impala, svetovno združenje neodvisnih glasbenih založb, jih je uvrstilo na seznam stotih evropskih indie izvajalcev, ki jih morate slišati v letu 2023. Na tem spisku je recimo tudi vroči ženski indie duo Wet Leg, ki je pravkar pobral dva grammyja in dva brita.

Minglanje: oboževalci v prvih vrstah pod odrom so z njimi glasno peli Carpe Diem, po nastopu pa so si morali vzeti precej časa za fotkanje in avtograme – in druženje s kolegi.

Jure Maček se je počutil odlično: mačka na hotelski terasi, velik kip mačkona pred hotelom v parku in na splošno kup lepih muc po Barceloni.