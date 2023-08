Jess Robin ima slovenske korenine (FOTO)

Septembra bo na Schlossbergu v Gradcu velik glasbeni dogodek, ki bo imel tudi slovenski pridih. 45 let glasbene kariere bo namreč praznoval Jess Robin, evropski Neil Diamond, tudi velik ljubitelj slovenske narodno-zabavne glasbe, ki je bil sprejet v Hall of Fame ameriških Big bandov, nedavno pa v Nemčiji tudi v druščino slavnih, ki propagirajo mir na svetu.

Robin bo ob praznovanju pripravil velik koncert, na katerem bodo nastopili tudi legendarni Alpski kvintet z Otom Pestnerjem, svetovno znani harmonikar Denis Novato in Jernej Šimek, sin znanega štajerskega humorista Vinka Šimeka, ki je izvrsten interpret Franka Sinatre. Dogodek bo, ob Walterju Reischlu, legendi televizije ORF, moderiral tudi Šimek. Sicer pa je Jess Robin z Alpskim kvintetom nedavno v narodno-zabavni izvedbi posnel svetovno znano uspešnico Sweet Caroline.

Z Alpskim kvintetom je v narodno-zabavni izvedbi posnel svetovno znano glasbeno uspešnico Sweet Caroline.

Evropski Neil Diamond

»Evropski Neil Diamond, kot imenujejo Jessa Robina, je v Slovenijo in našo narodno-zabavno glasbo zaljubljen tudi zato, ker njegov dedek izhaja iz Štajerske, natančneje z Malečnika pri Mariboru. V devetdesetih letih je že sodeloval na moji priljubljeni glasbeni prireditvi Marjanca in s seboj pripeljal legende z nemškega govornega območja – Karla Moika, Roberta Blanca, Dunajske dečke, Carol Alston in mnoge druge. Že takrat je o slovenskih ansamblih pisal v avstrijskih časopisih in jim pomagal do nastopov v tujini,« nam je zaupal Vinko Šimek, dolgoletni prijatelj glasbenega jubilanta.

Vinko Šimek, Jess Robin in Janez Per, vodja Alpskega kvinteta, so veliki prijatelji.

Svetovno znani hit

Svetovno znani hit Sweet Caroline, ki ga je Robin posnel z Alpskim kvintetom v narodno-zabavni izvedbi, pa se, prav po njegovi zaslugi, danes vrti tudi na ameriških radijskih postajah. »Za to pesem so posneli videospot na Bledu in v Bohinju. Na Slovenijo pa ga veže tudi sodelovanje s Pihalnim orkestrom Kapele in dirigentom Sebastijanom Borovšakom, s katerim so imeli že nekaj skupnih nastopov doma in v tujini, posneli pa so tudi CD v živo, ki je doživel velik uspeh, sploh na nemškem govornem območju. Prav tako je Robin predsednik VÖV, združenja glasbenikov avstrijske narodno-zabavne glasbe, in soustanovitelj glasbene revije Musik Post. VÖV deluje v sklopu avstrijskega združenja glasbenih ustvarjalcev, v katero je včlanjenih veliko slovenskih glasbenikov,« še izvemo.

Dogodek promovirajo tudi na hrvaški obali.

Jubilej bo Jess Robin s koncertom in s svojim 16-članskim big bandom ter 40-članskim Pihalnim orkestrom Kapele praznoval v nedeljo, 24. septembra, na znamenitem Schlossbergu v Gradcu, ki ga bo posnela tudi televizija. »Več kot sto nastopajočih bo, poleg omenjenih Martin Weinek, bolj znan kot komisar iz kultne serije Komisar Rex, Mike Werner kot odličen interpret Karla Gotta, pa Christa Fartek, avstrijska kraljica country glasbe, Vojo Radkovic, legenda nove avstrijske glasbe, ki je igral tudi s slavnim Johnnyjem Cashem, Conny in Cleid, mladi zvezdnici pop glasbe, in še nekaj nenapovedanih gostov, ki bodo nastopili kot presenečenje,« nam je razkril Vinko Šimek.