Jennifer Lawrence v vlogi dekleta, ki je ne bi želeli imeti kot punco

Od 21. junija bo v naših kinodvoranah komedija Punca za vse z Jennifer Lawrence, ki je poleg glavne junakinje tudi producentka filma. Jennifer Lawrence je ena najuspešnejših, cenjenih in priljubljenih mladih igralk v Hollywoodu. Z vlogo Katniss Everdeen v trilogiji Igre lakote je obnorela najstnice po vsem svetu, z vlogo v romantični drami Za dežjem posije sonce je pri komaj 22 letih osvojila oskarja za glavno žensko vlogo, s filmoma Ameriške prevare, Joy, Don't Look Up in Causeway pa si je utrdila hollywoodski status vrhunske vsestranske igralke, ki zna z vsako filmsko vlogo navdušiti tako občinstvo kot kritiko.

Napovednik filma prikazuje predrzno in posrečeno Maddie, ki ji zaradi stiske, v katero jo je pahnilo življenje (in za katero si je večinoma sama kriva), grozi, da bo ostala brez doma. Zato se odzove na nenavaden oglas bogatih staršev sramežljivega najstnika, ki želita sinu najti dekle, preden gre študirat. Maddie popolnoma zaupa svoji seksapilnosti in je prepričana, da bo ta naloga zanjo mala malica, vendar bo kaj kmalu ugotovila, da čudaškega Percyja ni tako lahko očarati ...

Slavno Jennifer Lawrence, ki zadnje čase kar žari in zažiga po svetovnih portalih zaradi drznih in nenavadnih modnih izbir na rdeči preprogi, številni že dolgo cenijo zaradi njenega naravnega smisla za humor in po prvih vtisih sodeč se s soigralcem Andrewem Barthom Feldmanom izjemno ujemata, kar je nedvomno ključni pogoj za dobro komedijo.

Film Punca za vse je prva prava glavna vloga Jennifer Lawrence v komediji in igralka je celo priznala, da jo je prav smešni scenarij izvlekel iz začasnega odmora. Napovedan je kot komedija za odrasle, kar pomeni, da bo imel pri nas oceno 15+, prvi napovednik filma pa je z več kot 50 milijoni ogledov na vseh platformah postal najbolj gledan napovednik z ameriško oceno R v zgodovini. Kako smešen, zapleten, provokativen in žgečkljiv je film, pa boste lahko ugotovili prav kmalu, saj bo od 21. 6 tudi v naših kinematografih.

PUNCA ZA VSE, V KINU OD 21. JUNIJA

