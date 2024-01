Je to skladba, ki jo bo Hrvaška poslala na Evrovizijo? (VIDEO)

Medtem ko je že jasno, da bo Slovenijo letos na izboru za pesem Evrovizije na Švedskem zastopala pevka Raiven, se je boj za vstopnico na veliko oder na Hrvaškem šele dobro začel.

V torek je hrvaška radio televizija na youtubeu objavila 24 skladb, ki se bodo predstavile na letošnji Dori. Zmagovalec Dore bo predstavljal Hrvaško na letošnji Evroviziji. Za nov nastop na Evroviziji se borijo tudi lanskolenti zmagovalci Let 3, tokrat s skladbo, ki nosi naslov Baba Roga.

Od vseh objavljenih skladb je zabeležila drugo najvišje število ogledov. Na prvo mesto se je skoraj 80 tisoč ogledi uvrstil Baby Lasagna, s skladbo Rim Tim Tagi Dim.

In kdo je Baby Lasagna, ki trenutno velja za favorita za zmago na letošnji Dori? Gre za Marka Purišića, 28 let starega pevca, tekstopisca in glasbenega producenta, ki je leta 2019 s skupino Manntra že sodeloval na Dori. Leta 2022 se je odločil za solo pot.

Njegova glasba je opisana kot mešanica žanrov punka, tehna, metala in housa. Evrovizijski navdušenci, ki so se že odzvali na psemi, ki bodo sodelovale na Dori, so dejali, da zaznavajo vplive zasedbe Rammstein.