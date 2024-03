James Bond bo dobil nov obraz

Martini, pretresen, ne zmešan, bo po novem morda naročal Aaron Taylor-Johnson. Britanski igralec naj bi v kratkem prevzel vlogo najslovitejšega agenta na svetu in zamenjal Daniela Craiga, ki se je kot James Bond predstavljal kar 15 let oziroma v petih filmih znamenite franšize. A je ustvarjalcem pri Eon Productions ob zadnjem, ki je premiero doživel 2021., Ni čas za smrt, naznanil, da je napočil čas za naslednika.

Ženska ne bo

Ta bo po vsej verjetnosti 33-letni Taylor-Johnson, ki je prepričal v številnih uspešnicah, kot so Maščevalci: Ultronova doba, Godzilla, Ana Karenina in Nočne ptice, kjer si je z vlogo psihopata prislužil zlati globus za stransko vlogo, producentje naslednje akcije z 007 pa so prepričani, da se jim bo v glavni vlogi pridružil še letos, ko načrtujejo začetek snemanja novega filma.

Aarona Taylorja-Johnsona širše občinstvo pozna po vlogi v Maščevalcih. FOTO: Press Release

Britanec namreč ponudbe uradno še ni sprejel, a podpis pogodbe je le še formalnost, so prepričani pri Eonu, kjer so mlademu igralcu dali prednost pred letošnjim oskarjevcem Cillianom Murphyjem, Henryjem Cavillom, Jamesom Nortonom in Idrisom Elbo, ki so bili zagreti za vročo vlogo; in čeprav si ženske povsem enakovredno zaslužijo junaške akcijske vloge, James Bond pač ni ena od njih, so znova pojasnili ustvarjalci in zavrnili govorice, da bo tajni agent zaživel v drugem spolu.

»Služba je njegova, če jo le želi,« je pricurljalo iz produkcijske hiše, medtem ko zvezdnik taktično omahuje s končnim odgovorom in se diplomatsko izmika odločitvi: »Zelo hvaležen sem, da me mnogi vidijo v tej vlogi. To mi je v velik poklon.«

80 milijonov je Craigu prinesel tajni agent.

Izkazal se je tudi v klasiki, kot je Ana Karenina. FOTO: Press Release

Je Bond mrtev?

Kakor koli že, franšiza, ki je tako znova na prelomu, bo nove filme snemala z že osmim igralcem, spomnimo, prvi je bil Sean Connery, sledili pa so David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan in Daniel Craig. Sama velika imena svetovne kinematografije, in čeprav je Taylor-Johnson favorit pri producentih, je pred njim veliko trdega dela, opozarjajo kritiki, ne nazadnje je Craig pustil velik pečat in večina oboževalcev Flemingovih mojstrovin obžaluje njegov odhod. Popolna neznanka pa je tudi scenarij naslednjega filma, saj je konec za agenta v zadnjem filmu videti usoden.

Daniel Craig je priznal, da je snemanje Bondovih filmov preprosto preveč naporno. FOTO: Press Release

Vzrok, da Taylor-Johnson omahuje pri odločitvi, je verjetno njegova družina; igralec je poročen s 23 let starejšo režiserko Sam Taylor-Johnson, s katero ima dve najstniški hčerki, zelo navezan pa je tudi na hčerki iz ženinega prejšnjega zakona, ki sta stari 15 in 25 let. Kot je pojasnil v nedavnem intervjuju, mu vsakdanje družinske obveznosti hranijo dušo, čemur se ne bi odpovedal za nič na svetu. Bo vendarle naredil izjemo za tajnega agenta?

Spomnimo, Craig je kot enega od razlogov za konec sodelovanja s franšizo navedel tudi neznosen urnik snemanja, skrajno naporne delavnike in neznanske telesne napore, odtehtal ni več niti bajni honorar. Za pet Bondovih filmov je namreč pospravil okoli 80 milijonov evrov.