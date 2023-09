Izjemni Uroš Perić dokazal, da je edinstven

Svetovno priznani glasbenik Uroš Perić, ki se ponaša z enim najbolj markantnih soul glasov črnske glasbe na domačih tleh, je znova dokazal, da je edinstven in neponovljiv. V nabito polnih Križankah je na odru gostil Tjašo Fajdiga, Neisho, Ota Pestnerja in New Swing Quartet. Prav tako so mu družbo delale njegove The Pearlettes in ves čas koncerta tudi eden in edini RTV Big Band Slovenija.

»Presrečen sem, da imam ob sebi tako profesionalno ekipo, ki odlično skrbi zame, hkrati pa moram pohvaliti publiko v Križankah, saj je vsakič znova neverjetna. Energijo se čuti na oder in veseli me, ko po koncertu vidim nasmejane obraze. In vsi ti moji gostje so naredili samo še piko na i,« je po koncertu v Križankah dejal Perić, ki je doma in v svetu znan po pristnih interpretacijah, ki poslušalce popeljejo v zlato dobo jazza, soula in bluesa.

Oto Pestner pa tudi New Swing Quartet so bili kot češnja na torti.

V šestindvajsetih državah sveta

V 19 letih, mimogrede, prihodnje leto bo zanj jubilejno, je s svojimi glasbenimi interpretacijami napolnil koncertne dvorane in odre v šestindvajsetih državah sveta, letos pa ima za seboj že tisoči samostojni koncert. S svojo karizmatičnostjo in vrhunsko izvedbo je prepričal tudi največja svetovna glasbena imena, kot so Quincy Jones, Sheila Raye Charles, Jacob Collier, Ernie Watts, glasbeni poznavalci pa Uroševe klavirske nastope primerjajo celo s tistimi velikega Gena Harrisa.

Le tri dni pozneje je Uroš Perić razprodal tudi koncert na Starem gradu v Celju. Sam je v enem od pogovorov priznal, da je vedno najtežje nastopiti doma. A Stari grad je že sam po sebi edinstven, s svojo čarobnostjo nikogar ne pusti ravnodušnega. Zato ni čudno, da je bil tudi ta njegov glasbeni večer nabit z energijo, sproščen ter poln smeha in zabave. Perić niti ta mesec ne bo počival, čaka ga še nekaj koncertov, prihodnje leto pa bo v znamenju 20-letnice njegove kariere, ki jo bo zaznamoval tudi z izidom knjige, v kateri bo razkril nekaj tistega, česar se na odru ne vidi in ne sliši.