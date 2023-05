Ima legendarni pevec slovenske korenine? Z bendom se vračajo v Ljubljano

V Ljubljansko Halo Tivoli 3. junija prihaja še ena legendarna skupina svetovne glasbene scene. Že tretjič bodo v slovenski prestolnici nastopili Jethro Tull. Angleški rock bend, ki je na sceni že 50 let, bo zagotovo poslastica za oboževalce skupine in te glasbene zvrsti, a zanimivi so tudi zaradi drugih stvari. Predvsem zaradi morebitne povezanosti glavnega pevca Iana Andersona s Slovenijo. Edini od ustanovne postave skupine se namreč zanima za veliko stvari. Tako ga je pritegnilo raziskovanje prednikov, lotil se je raziskave svojega DNK.

50 let je že na sceni.

»Mislim, da imam nekaj zgodovinskih povezav s to regijo. Glede na raziskave in testiranja je možno, da moji predniki po očetovi strani izvirajo prav od tu in so se razselili po severni Evropi in Skandinaviji vse do Škotske,« nam je razkril pred ljubljanskim koncertom.

Anderson se še dobro spominja svojega koncerta v Ljubljani izpred let. »Bil je sončen dan. Prav zaželel sem si ven in sem šel na kavo v enega od lokalov.« Tedaj bi morali nastopiti tudi v Srbiji, a je nastop tam zavrnil. »Bila so trenja politične narave. Na žalost s Srbijo nikoli nismo vzpostavili dobrega odnosa. Koncertno ponudbo smo umaknili zaradi očitne podpore srbske vlade Vladimirju Vladimiroviču (Putinu, op. ur.), zaradi česar se nismo počutili dobro, da bi nastopili.«

Jethro Tull so pred leti sodelovali z našo pevko in flavtistko Tinkaro Kovač. »Nimamo še potrditve, a resnično upam, da bo naša gostja v Ljubljani. Je odlična glasbenica,« pravi Ian o Tinkari.

Jethro Tull bodo v Hali Tivoli v Ljubljani nastopili 3. junija.

Kljub vsej slavi se nima za legendo. »Sem glasbenik. In poskušam biti skromen, običajen.« Tudi privilegijev v bendu zaradi tega, ker je edini ustanovni član, nima. »Moj privilegij je, da ustvarjam glasbo. Delam jo za naše poslušalce in zase. To je moj edini, a zelo velik privilegij. Uživam v nastopanju, ustvarjanju skladb, snemanju. Sem tudi fotograf, a tudi ta dejavnost je pogosto povezana z glasbo.«

Anderson je vsestranski inštrumentalist. Igra flavto, akustično kitaro, električno kitaro, bas kitaro, buzuki, balalajko, saksofon, harmoniko, piščali, klavir in klaviature. »Najbolj sem povezan s flavto. Igram jo že od otroških let.« Kot prvi je v rock vpeljal ta inštrument, s tem je postal zaščitni znak skupine.

Najbližje mu je flavta, ki jo je vpeljal v rock glasbo. FOTO: osebni arhiv/Will Ireland

Skupina bo v Hali Tivoli nastopila v sklopu svetovne turneje. »Dolge turneje niso nikoli lahke. Odkrito povedano, ne postajam nič mlajši. Zdi se, da je pri 75 letih pametno več počivati in uživati. Ker naslednje leto morda ne bom mogel več. Zato sem tudi to poskusil, kako je. In sem se imel kar dobro. Zagon in navdih v glasbi pa dobim na svoj način. Nikoli nisem jemal mamil. Preprosto si zastavim nalogo in si rečem, da bo zdaj treba spet malo poprijeti. Sem discipliniran. Delo vedno začnem zgodaj.«

V bendu se je zvrstilo veliko članov. »V zadnjih 20 letih se je dogajalo veliko. Naredil sem tudi nekaj solo projektov. Zame so najpomembnejši fantje, ki nastopajo z menoj zadnjih 18 let. Mislil sem, da bi bilo lepo, če bi se poklonili tem glasbenikom. To je najdaljše obdobje, ko je skupina v isti zasedbi, odkar smo začeli zgodbo Jethro Tull. Povezujejo nas močni in različni občutki. Vse sem zapisal in se odločil, da bom napisal pesem o tem. Ta album je izšel leta 2022. Zdaj, aprila, pa smo izdali še enega, Rökflöte.«

Karantensko obdobje je izkoristil za glasbo malce drugače. Ker ni bilo nastopov, se je lotil teoretične glasbe. »Naredil sem The Lyric Book in zbral besedila vseh pesmi. V času epidemije smo imeli vsi več časa zase, jaz sem ga izkoristil tudi za to, kar sem si že dolgo želel narediti.«