Igralec razočaral oboževalce: »Ta hiša ne obstaja«

Oboževalci različnih filmov in serij radi obiščejo lokacije, na katerih so snemali njihove najljubše. Na Škotskem se denimo lahko zapeljete z vlakom iz uspešnic o Harryju Potterju, v New Yorku obiščete kraje, po katerih so hodili prijatelji iz istoimenske serije, na Tajskem pa slovito plažo, po kateri se je sprehajal Leonardo DiCaprio, ko je snemal uspešnico Plaža.

Tisti, ki ste se med gledanjem enega najbolj priljubljenih božičnih filmov Počitnice, zaljubili v romantično angleško kočo, kamor se je iz Los Angelesa zatekla Cameron Diaz in tam tudi spoznala očarljivega očeta samohranilca, ki ga je v filmu upodobil Jude Law, pa se boste obrisali pod nosom. Omenjeni igralec je namreč razkril, da kamnita hišica ne obstaja.

»Režiserka je velika prefekcionistka. Vedela je, da hoče del filma, ki se dogaja v Angliji, posneti na točno tisti lokaciji, ni pa na njej našla koče, ki bi ji bila všeč. Tako jo je narisala sama in najela ljudi, ki so jo postavili, a gre zgolj za kuliso,« je sanje mnogih razblinil Jude, ki je še pojasnil, da so vse prizore, ki se dogajajo za zidovi koče, posneli v studiu v Los Angelesu.

»Osebno se mi zdi hecno, da smo vsakič, ko sem prišel do vhodnih vrat, prekinili snemanje, prizor pa smo nato do konca posneli tri mesece pozneje v Ameriki,« je še dodal v smehu in se ob tem opravičil vsem oboževalcem te romantične komedije, ki jim je s priznanjem morda uničil praznike.