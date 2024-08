Igrajo na 6000 let star les

Odkar je Lent prenovljen, je tudi Maribor dobil povsem novo, lepšo in prijetnejšo podobo ter dogajanje ob reki Dravi, ki ga je štajerska prestolnica čakala in potrebovala. »Vsak konec tedna imamo v KČ Minoriti zanimivo kulturno dogajanje,« pravi vodja Ksenija Repina. Bakalina Velika je pod mogočni hrast v avditorij Lutkovnega gledališča Maribor pripeljala ogromno obiskovalcev.

»Priznam, nadpovprečno število obiskovalcev je prišlo, kar nam daje samo potrditev, da s skrbno izbranim programom dobro delamo,« poudarja Repinova. Bakalina Velika se je razvila pred dobrim desetletjem iz dua glasbenih samorastnikov Janija Kutina in Renate Lapajne, ki sta preigravala ljudske viže z družbenopolitično noto v čadrski govorici. Prav Jani in Gorazd Kutin pa sta med obnovo petnajstih pastirskih kalov, močil za napajanje živine, odkrila potopljene in zasute hlode.

Anja Zag Golob, slovenska pesnica, urednica, kritičarka, dramaturginja in prevajalka, je v družbi prijateljev koncert spremljala iz prvih vrst.

Vlado Šega, mariborski glasbeni producent, je Bakalino Veliko pred leti prvi pripeljal na velik mariborski teren.

Izkazalo se je, da gre za 6500 let stare jelke, njihov les pa je še vedno v izjemnem stanju. »Zato smo iz njih naredili inštrumente, na katere vam danes tudi igramo,« je poudaril Jani. Odkritje na obrobju TNP so poimenovali Čudež iz Čagra.

Piščal in citre so člani zasedbe Bakalina Velika naredili iz 6500 let starega lesa.