Hellcats zapuščajo Slovenijo

Hellcats so tiste vražje babnice, ki sestavljajo edino žensko metal skupino pri nas in navdušujejo občinstvo tudi onkraj naših meja. Dekleta se kmalu odpravljajo v tujino, natančneje na angleško turnejo, v okviru katere bodo nastopila v angleških mestih, kjer so pečat pustili največji rock zvezdniki.

V Londonu bodo nastopile v eni od trdnjav angleškega rocka, O2 areni Islington, v kateri so med drugimi nastopile legendarne skupine Kiss, Def Lepard, Måneskin, Doro, The Damned, Dimu Borgir in preostala zveneča imena te glasbene zvrsti. Pot jih bo vodila še v veličastni Majestic Theatre v Darlingtonu, v Manchestru pa bodo nastopile na velikem koncertu ob svetovnem dnevu boja proti raku na dojkah. Projekt poteka v organizaciji International Women of Rock, ki združuje in podpira ženske avtorske ustvarjalke, v tem letu pa so si za promotorke izbrali tudi Hellcats.

Po turnejah v Nemčiji, Italiji in Rusiji se torej glasbenice že drugič odpravljajo iz Evropske unije, ni pa skrivnost, da bodo kmalu spet na poti, saj imajo na mizi vabila iz Argentine, ZDA in Japonske. V Sloveniji jih boste v kratkem lahko poslušali na festivalu MetalWitch v Ljubljani ter v Kočevju, nato pa še čez mejo v avstrijskem Wildonu, kjer so si nabrale veliko zvestih poslušalcev. Vse našteto je priprava na novo ploščo, ki bo njihove številne poslušalce iz Slovenije in tujine zelo razveselila.