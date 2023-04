Harmonikar je postal rocker

Alen Klepčar, glavni harmonikar in vodja Ansambla Biseri, ki je po nekaj letih prenehal delovati, je številnim glasbenikom znan kot popularni pevec in kitarist, je pa tudi ustanovitelj skupine Don Allen, v kateri deluje kot avtor glasbe, pisec besedil in skrbi za avdioprodukcijo in aranžmaje. Pred štirimi leti je omenjena skupina kot studijski band izdala debitantsko skladbo Okus marelice, sledil je singel Cukr, rock'n'roll in ti, ki jo je v celoti ustvaril sam, govori pa o treh stvareh, ki jih njegova rockerska duša nujno potrebuje vsak dan, da lahko preživi. Kot je dejal Alen, se težko opredelijo, kakšen band so, zagotovo pa so mešanica rock'n'rolla, popa in neke svojevrstne ljudskosti. Pred tremi leti so izdali še eno pesem z naslovom Seksi ritem za ples, ki je bila t. i. karantenski projekt, posneli so nekaj coverjev ter skladbo v angleščini Falling to Pieces. Kot kaže, pa se je zdaj Don Allen band še resneje lotil dela in si zastavil nove cilje. A Klepčar pravi, da kakšnih velikih ciljev in pričakovanj nimajo. »Mi samo delamo to, kar bi radi ustvarili,« pravi in prizna, da je bila njihova dolgoletna želja, da bi izdali rock album v angleščini. A brez večjih planov, zato, ker so si končno to lahko privoščili.

Nekateri radi igrajo nogomet, drugi šah, ampak ljudje, ki jih imam rad, igrajo rock'n'roll!

Don Allen je studijski band.

Presenečenje pa je, da je pri snemanju sodelovala Lucija Selak, sicer pevka Ansambla Saša Avsenika. »Res je, posneli smo cel album rock skladb, pri nekaterih pa je ženske back vokale prispevala Lucija. Na pomoč nam je torej priskočila 'ena bolha', se je pošalil Alen Klepčar in pri tem seveda mislil na Avsenikovo najnovejšo vižo Ena bolha na pomoč, v kateri je Lucija odpela svoj solo. Dodal je, da bo skladba A million years prva z albuma, ki jo bodo kmalu predstavili širši javnosti. Lucija se je v njej več kot odlično izkazala tudi v rock'n'rollu. Kot pravi, bo album, ker bo v angleščini, morda nekoliko manj zanimiv za naš trg, a nič ne de. »Nekateri radi igrajo nogomet, drugi šah, ampak ljudje, ki jih imam rad, igrajo rock'n'roll!« sklene Alen, ki se izida prve skladbe z albuma že zelo veseli.