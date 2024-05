Voznica povozila otroka, ta hudo poškodovan. Ste videli nesrečo?

S policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je danes okoli 13:30 v bližini naslova Ljubljanska cesta 20 na Vrhniki prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi voznica osebnega vozila Opel zafira bele barve in peška - otrok.

V nesreči je bila peška huje poškodovana, vseh okoliščin nesreče pa ni bilo mogoče ugotoviti. Policija zato prosi vse, ki bi karkoli vedeli o nesreči, da se zglasijo ali pokličejo na Postajo prometne policije Ljubljana, Grič 56 na telefonsko številko 01/583 88 20 ali 113.