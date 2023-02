Harmonika prihaja prvič na plažo Zrće (FOTO)

Fehtarji, ki se držijo slogana Mi smo za polko in za rock'n'roll, so prava glasbena senzacija. Po razprodanih dvoranah, nabito polnem Kongresnem trgu, kjer so nastopili s številnimi gosti, in izjemnih odzivih na vse njihove skladbe so fantje dokazali, da slovenska glasba in harmonika ne poznata (državnih) meja.

Res, da smo na odrih po Sloveniji vajeni balkanskih zvezd, ampak tokrat so Fehtarji poskrbeli, da bo pri naših sosedih na Hrvaškem še dolgo odmevala zabava s harmoniko in izključno slovenskim repertoarjem. Skupina bo namreč nastopila na enem izmed najbolj znanih poletnih festivalov, ki ga pripravljajo na legendarni plaži Zrće na Hrvaškem.

Fehtarji trenutno veljajo za eno najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih skupin. FOTO: INNEA STUDIO

»Slovenska glasba bo živela, dokler jo bomo ustvarjali, izvajali in prepevali. Dokazali smo, da glasba podira meje in da lahko harmonika napolni Kongresni trg, razproda največje klube po Sloveniji in celo zazveni pri naši sosedih Hrvatih. Naredili smo nekaj, kar se je nekaterim zdelo nemogoče. Vsi, ki hodijo na naše koncerte, ki jih zelo hitro tudi razprodajo, so dokaz, da smo Slovenci kljub vsemu ponosni na svoje korenine in na harmoniko, ki je našo državo zaradi ​Avsenika, Slaka in drugih brez dvoma zapisala na svetovni zemljevid,« pravijo glasbeniki, ki so minuli konec tedna igrali na enem izmed slovenskih smučišč, kjer so do zadnjega kotička napolnili prireditveni prostor in zabeležili celo večji obisk kot hrvaška zvezdnica Severina.

Na smučišče pa je bilo namenjenih toliko ljudi, da se je nekaj kilometrov pred vrhom promet ustavil, kar je povzročilo, da so do prizorišča obiskovalci hodili peš. »Naš uspeh se ni zgodil načrtovano, za kaj takega ni recepta. Vse se je poklopilo in neizmerno smo hvaležni, da lahko polnimo dvorane s slovensko glasbo in najboljšo publiko. Naj traja,« o svojih uspešnih še pravijo fantje.

Skupino sestavljajo uveljavljeni glasbeniki Samo Kališnik, Matic Plevel, Blaž Jenkole in Domen Kovač. FOTO: OSEBNI ARHIV