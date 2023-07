Gospodar prstanov v Bosni: tam raste hobitska vas (FOTO)

Le kdo še ni videl velike filmske uspešnice Gospodar prstanov in spoznal vrste zanimivih pravljičnih bitij. Najbolj prikupni med njimi so zagotovo hobiti, majceni človečnjaki, ki so najraje od vsega v svojih varnih in udobnih domovih, razpostavljenih po hobitskih vasicah. Očarljive hiške, pravzaprav votline, navdušujejo oboževalce po vsem svetu, zato posnemalcev, ki gradijo domove v slogu hobitov, ne manjka. Do zdaj se hobitske vasice še nihče ni spomnil sezidati v jugovzhodni Evropi. Ledino na tem področju orjejo sestre Marija, Milijana, Vedrana in Valentina Miličević, ki zidajo hobitsko vasico v vasi Rakova Noga v bližini mesta Kreševo, 40 minut vožnje od Sarajeva.

Vsaka sestra bo opremila eno hišo.

»Na tem hribu imamo pogosto družinska srečanja in večkrat smo se že pogovarjali, kako ta čudoviti pogled izkoristiti v turistične namene,« razkriva najstarejša od sester Milijana. Kreševo Hobbiton bo namenjen turistom, ki si bodo želeli nekoliko drugačnih počitniških izkušenj.

Ideja za gradnjo hobitske vasi je zrasla na zelniku 28-letne geologinje Marije, nato pa so se sestre dogovorile, da bodo postavile in opremile štiri hiše, vsaka eno. Dve sta že končani, dve pa še gradijo.

Čeprav so se s hiškami poklonile svetovno znani zgodbi angleškega pisatelja, pri oblikovanju vasi niso pozabile na tradicijo. Tako so hišo, okrašeno z zeleno barvo, imenovale Lipa po vasi, kjer je družina nekoč živela. Druga že končana hobitovina nosi ime Ober po jami v Kreševem. Poslikana je z rdečo barvo, s stropa pa visijo stalaktiti. Po okoliških znamenitostih bosta poimenovani tudi preostali, ki sta še v gradnji.

Notranjost je udobna in slikovita. FOTO: Osebni arhiv

Turistično vas že ponujajo na Bookingu, spletni strani za rezervacijo prenočišč, a se vam letos poleti verjetno še ne bo uspelo prebiti do hobitovine. Zanimanja je namreč ogromno, zato so kapacitete popolnoma zasedene. Če imate pomisleke, da bi bili v hobitski vasici popolnoma odrezani od sveta, vas lahko potolažimo: kot lahko preberete v oglasu za bivanje, imajo tudi brezplačen wifi.